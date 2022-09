Tra Genova e Torino, nasce il progetto per riabilitare i cani "killer"

Da un’idea di Vassilia Sacco (volontaria Associazione Casa di Axel) e Ivan Schmidt (Dog Trainer Professional), nasce il progetto "Inzampe".

Queste due figure nel 2022 hanno deciso di fondere le loro conoscenze e competenze per un obbiettivo comune: di "rimettere in piedi", o meglio, "in zampe", (da qui il nome del progetto) animali che in un qualche modo sono finiti in un vortice di sfortuna, animali che a causa dell’uomo, sono stati messi alla gogna o condannati dalla società.