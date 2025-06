Caldo soffocante a Torino: a luglio aprono alcune piscine, ma i ritardi mettono a rischio i tuffi

Buone notizie per i torinesi in cerca di refrigerio dalla calura estive: a luglio riapriranno al pubblico tre piscine all'aperto, mentre in altri casi i cancelli purtroppo rimarranno chiusi. A fare il punto sugli impianti, interessati in molti casi dai lavori del Pnrr, l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, rispondendo all'interpellanza del vicecapogruppo Pierlucio Firrao.

Riaprono gli impianti di Torino ovest

Domani riaprirà i battenti la piscina Franzoj di Parella completamente rinnovata, dove l'intervento ha permesso di migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la qualità complessiva per sportivi e famiglie. Il 15 luglio sarà invece la volta della piscina Lombardia di Lucento: sono in corso alcuni lavori di finitura sui serramenti, per i quali la Città ha annunciato di voler applicare penali alla ditta per il ritardo nella fornitura.

Dubbi sulla Trecate

In dubbio invece la riapertura della Trecate a Pozzo Strada: il 20 luglio potrebbe "aprire ottimisticamente", ha chiarito Carretta, "ma sinora l'impresa non ha mai tenuto fede ai programmi presentati".

Problematiche alla Colletta

Non ci sono buone notizie anche per i residenti di Vanchiglietta: durante le operazioni di riempimento della piscina Colletta si sono verificate delle criticità, che si sommano ai ritardi. "Le problematiche - ha spiegato Carretta - potrebbero essere tali da compromettere l'apertura dell'impianto per la stagione estiva o quanto meno di ritardarla ulteriormente".

Delusione a Mirafiori

Rimarranno anche delusi i residenti di Mirafiori, dove non è stato rispettato il cronoprogramma di riqualificazione della Gaidano. Al momento non sono ancora iniziati i lavori di rifacimento dei serramenti ed ora la fine è fissata a fine agosto 2025, quindi troppo tardi per la stagione estiva. Chiusa anche la piscina Monumentale per manutenzione straordinaria.