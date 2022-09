Doppio appuntamento con il trotto all'ippodromo di Vinovo

La novità della giornata saranno le due corse di preparazione ai Criteria Torinesi dell’8 ottobre per i 2 anni, una riservata alle femmine e una ai maschi. Difficile fare un pronostico anche perché nei maschi tanti saranno alla prima uscita. Sette invece al via nella corsa gentleman. In pole position All About Bi con Michele Bechis. Mancherà invece sulla sua pista di casa Andrea Guzzinati, impegnato a Vincennes con Callmethebreeze nella batterie per il Grand Prix de l'UET per 4 anni (finale il 14 ottobre). Come sempre ingresso gratuito e possibilità di pranzare presso il nostro ristorante. Inizio corse alle 14:50.