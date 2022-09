Rivoli, domenica il taglio del nastro della nuova sede della Croce Rossa Italiana

Ci sarà anche il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli domenica 2 ottobre all’inaugurazione della sede della Croce Rossa di Rivoli di via Lipari 5. Il Comitato CRI di Rivoli, nato nel 1975, la cui prima sede era ubicata in via Nuova Collegiata, si era poi trasferito in Viale Beltramo 6.