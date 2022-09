Atp Finals, al via 4 ottobre i lavori di costruzione del Fan Village. In piazza d'Armi punti di ristoro, birra e stand degli sponsor

Al via il 4 ottobre in piazza d'Armi i lavori per la costruzione del Fan Village delle Atp Finals, in programma a Torino dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour . Ad annunciarlo l'assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta, durante una commissione dedicata al manifestazione che vedrà fronteggiarsi i migliori otto tennisti al mondo.