Con 'Drop the Night' Nichelino lancia la notte dei giovani artisti

Un'occasione per i giovani musicisti di poter registrare e farsi conoscere dal pubblico. Nichelino lancia 'Drop the Night', l'iniziativa per portare dalle strade della Città all'Informagiovani i nuovi artisti e offrire loro una possibilità.

Occasione per i giovani artisti

"Ogni giovedì sera, dalle 21 alle 7 del mattino, diamo la possibilità ai giovani nichelinesi di venire a registrare gratuitamente le proprie tracce negli spazi dell’ Informagiovani", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola. La data di oggi, 29 settembre, è già andata sold out in anticipo, per questo si consiglia di prenotare la propria sessione mandando una mail a largemotivelab@gmail.com.



"L’Informagiovani di Nichelino si trasforma e apre le sue porte alla notte dei giovani e delle giovani nichelinesi, perché a Nichelino succedono solo cose belle", ha concluso Verzola,