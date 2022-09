Aborto e associazioni 'pro vita' nei consultori, Marrone: "Pronta la delibera attuativa su fondo vita nascente"

È pronta in Regione Piemonte la delibera di giunta sulle modalità di accesso e criteri di assegnazione dei finanziamenti per la promozione e realizzazione di progetti di accompagnamento individualizzati, finalizzati alla promozione del valore sociale della maternità e alla tutela della vita nascente , da parte di organizzazioni e associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile e iscritte negli elenchi approvati dalle ASL. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai servizi sociali Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia.

Sono previsti ulteriori 60.000 euro destinati a finanziare interventi dei servizi socio-assistenziali di Torino, Novara, Alessandria e Cuneo a supporto della segretezza del parto per le gestanti che abbiano deciso il non riconoscimento del nascituro.

La DGR sarà calendarizzata dalla conferenza dei capigruppo nella prima commissione quarta sanità e assistenza utile per essere esaminata prima dell’approvazione in giunta, come previsto dall’emendamento alla legge di bilancio.

"La Regione Piemonte - continua Marrone - pagherà alle famiglie socialmente vulnerabili e alle donne in difficoltà economica, magari perché abbandonate da genitori e partner, ciò che serve per non dover rinunciare alla gravidanza che desiderano: canoni di locazione, rate di mutuo, bollette di utenze, abbigliamento, alimenti, farmaci, pannolini, carrozzine, lettini ecc".

"Mentre noi realizziamo un passo alla volta la rivoluzione sociale delle culle, attuando finalmente la parte preventiva della legge 194 che tutela in concreto il valore sociale della maternità, le sinistre si radicalizzano ulteriormente inseguendo una piazza estremista che oltraggia cartelli con su scritte le parole Dio e famiglia: non si meraviglino se il Paese reale ed in particolare le periferie voltano loro le spalle. Ringrazio infine l’assessore leghista all’infanzia Caucino per aver sottoscritto insieme a me la delibera, a ennesima riprova della coesione programmatica e valoriale del centrodestra unito".