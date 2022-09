Meteo, le previsioni del weekend: oggi pioggia, poi bel tempo e temperature in rialzo

Bollettino weekend ed inizio settimana. Un po’ di pioggia oggi, bel tempo da domani e per tutta la settimana. Breve fase perturbata oggi, ma già da domani correnti anticicloniche riporteranno tempo stabile (non ancora sulle Alpi) e soleggiato per la più classica delle ottobrate, almeno per tutta la settimana prossima. Temperature in rialzo.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 30 Settembre.

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, piogge sparse un po’ ovunque, anche sotto forma di rovesci o temporali al mattino, in esaurimento dal pomeriggio. Temperature massime che non andranno oltre i 16/17 °C su pianure. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Sabato 1 Ottobre

Correnti nordoccidentali in quota rendono il cielo sereno o poco nuvoloso su pianure. Ancora nuvoloso sui crinali alpini di confine, con piogge e nevicate dai 2000m almeno fino a sera. Temperature minime in calo e intorno 11/12 °C, massime in rialzo localmente fino 24/25 °C. Venti di Foehn con locali raffiche anche molto forti su Valle d’Aosta e Alpi nordoccidentali in generale, assenti o deboli altrove, anche se qualche raffica più intensa in uscita dalle valli non è esclusa.

Da Domenica 2 ottobre

L’anticiclone atlantico si sposterà verso il Mediterraneo, portando condizioni stabili e temperature decisamente più miti (massime con picchi anche fino 26/27 °C) almeno fino a venerdì prossimo. Probabili nebbie al mattino su pianure e valli delle Langhe e Monferrato.

Meteo Green

Torino