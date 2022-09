Peggio del Covid, le piccole e medie imprese torinesi schiacciate dai rincari: "Il gas? Siamo alla canna"

Una situazione ancora più beffarda perché arriva dopo un primo semestre 2022 che faceva presagire un miglioramento della situazione economica. Ma la situazione internazionale, la guerra Russia-Ucraina e la crisi di governo in Italia hanno raffreddato gli entusiasmi.

"Stiamo vivendo un momento difficilissimo, forse più difficile di quello vissuto due anni fa con l’inizio della pandemia di Covid-19”, dice ancora Cellino, che aggiunge: “I risultati degli sforzi del sistema industriale del nostro territorio sono a rischio. Il punto cruciale adesso è quello energetico. Occorrono coesione e politiche industriali ed energetiche decise e immediate perché se non ci saranno correttivi abbiamo davanti tre scenari: disoccupazione galoppante e chiusura delle imprese o chiusura temporanea delle aziende per superare l'inverno con massiccio utilizzo alla cassa integrazione e conseguente diminuzione della capacità di spesa di milioni di cittadini. Il terzo scenario, invece, è legato al fatto che l'Italia ha un costo energetico superiore a quello degli altri Paesi, quindi al di là dell’emergenza chiediamo, a chi è stato eletto, di non dimenticare che certe scelte europee potrebbero non essere congeniali all'Italia. Occorrerà essere molto rigidi su questo per non veder aumentare questo divario”.