Festival del Cinema Contemporaneo: serata d'apertura in omaggio a Monica Vitti

Prende il via martedì 4 ottobre a Torino la prima edizione di Contemporanea International Film Festival.

La serata d’apertura è al Cinema Ambrosio, corso Vittorio Emanuele II 52, con l’omaggio, in programma alle 20, a Monica Vitti, indimenticabile attrice scomparsa nel febbraio scorso, icona della modernità che, con i suoi personaggi femminili, ha interpretato quasi 40 anni di trasformazioni del ruolo della donna nella società italiana, entrando nell’immaginario collettivo.

Monica Vitti non è stata soltanto la grande attrice che tutti conosciamo, emblema dei profondi silenzi del cinema di Antonioni o mattatrice comica in un mondo, quello della Commedia all'italiana, fatto pressoché di soli uomini, ma è anche, e forse soprattutto, il simbolo della diva antidiva, della donna moderna, indipendente, femminista che ha fatto del femminismo e dell'indipendenza il suo stile di vita.

Per ricordarla, è prevista la proiezione del capolavoro di Michelangelo Antonioni “Deserto rosso”. Il film sarà introdotto da Cristina Borsatti, autrice della biografia di Monica Vitti (scritta nel 2005 con il contributo di Mario Monicelli, Dino Risi e Ettore Scola). La scrittrice ripercorrerà la straordinaria carriera dell’attrice, raccontando in parallelo anche la vita di Maria Luisa Ceciarelli, la bimba che sfoggiava le sette sottane che la madre le metteva per tenerla al caldo.

Presenti i direttori artistici del festival, Fulvio Paganin e Giulia Magno. Ospite d’eccezione Demetra Bellina, tra le attrici italiane più promettenti. Classe 1995, friulana, lo scorso anno è stata protagonista con Claudio Bisio di “Tutta colpa di Freud – La serie” e ha girato “Comedians”, diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores. Quest’anno ha interpretato Marta Ballarin nella serie televisiva “Non mi lasciare” prodotta da Rai Fiction.

Seguirà l’anteprima italiana di “The Dog Who Wouldn’t Be Quiet”, l’ultima opera della visionaria Ana Katz. Dopo un sorprendente esordio al Sundance Film Festival, il film ha conquistato tre premi al Mar del Plata International Film Festival e il Big Screen Award al Festival di Rotterdam.

L’attrice e regista argentina Katz firma un film che esplora in modo visionario l’imprevedibilità dell’esistenza. Il protagonista è Sébastian, un trentenne mite e pacato che vive con il suo cane. Passando da un impiego precario all’altro, Séba non perde occasione per concedersi all’amore ogni volta che ne ha l’opportunità.

Una serie di incontri – spesso surreali – ribalteranno il suo modo di vedere il mondo mentre l’umanità si troverà costretta a fronteggiare una possibile apocalisse.

Per non dimenticare il conflitto in corso, la serata di apertura è anticipata, alle 18, sempre al Cinema Ambrosio, dal “Focus Ucraina” (a ingresso gratuito) e dall’incontro con Daryna Snizhko, regista allieva della Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University sfollata a causa della guerra, in collegamento da remoto, con Olena Zamiatina, responsabile del Dipartimento Relazioni Internazionali dell’Università di Kyiv e con Marcella Filippa, storica e direttrice della Fondazione Vera Nocentini. Prevista la proiezione del documentario “Another Night” di Daryna Snizhko.

Il festival è realizzato da Distretto Cinema, con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, Circolo dei Lettori, Archivio Nazionale Cinema di Impresa, Rai Teche, Università di Bologna, Associazione Amleta, Associazione Donne 4.0, Women In Film, Television and Media Italia, il Museo Nazionale del Cinema, Festival del CinemAmbiente, Lovers Film Festival, il Dams dell'Università di Torino e il Cinema Ambrosio di Torino.

Il sito del festival: www.contemporaneafilmfestival.com