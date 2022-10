Aumenta lo stipendio per il sindaco Lo Russo e i consiglieri. Opposizioni della 1 all'attacco: "Vi siete dimenticati delle Circoscrizioni"

L’amministrazione Lo Russo usa due pesi e due misure diverse per lo stipendio di chi è stato eletto in Comune e chi in Circoscrizione. Se chi sta seduto in Sala Rossa o in giunta, grazie alle normative volute dal governo Draghi, di vedersi aumentare la propria “busta paga”, lo stesso non si può dire di chi opera negli otto mini-Comuni. A sollevare nuovamente il caso sono i gruppi di opposizione in Circoscrizione 1 di Lega, FdI, FI e misto.