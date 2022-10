In montagna mancano i medici di base: la Regione si rivolge agli iscritti al corso di formazione

In montagna e nelle valli piemontesi continuano a mancare medici di base. Tra pensionamenti e sempre meno nuovi ingressi, sono infatti pochi i professionisti sanitari che accettano di andare a lavorare in luoghi meno abitati.

"Abbiamo un medico di base ogni 1.300 abitanti, ma in montagna la situazione è drammatica", spiega Silvio Magliano. Tra il 2017 e il 2022 infatti, 900 medici sono andati in pensione e altri 1.700 ci andranno entro i prossimi dieci anni. Il nuovo gettito di laureati però non copre minimamente i posti vacanti. Da qui la richiesta del capogruppo dei Moderati: "La Regione offra agevolazioni ai medici che presteranno servizio nelle valli alpine".

Intanto, l'assessore Matteo Marnati ha fatto il punto sulla situazione: "Il 20 aprile abbiamo pubblicato le zone carenti, mentre il 20 settembre si è concluso il procedimento di assegnazione. Il 3 ottobre è stato emanato il provvedimento che consente per ulteriori due tipologie di candidati di concorrere per le zone carenti. Se non dovessero essere assegnate le zone carenti, la regione pubblicherà un ulteriore provvedimento che consentirà agli iscritti al corso di formazione di medicina generale di diventare medici di base".

La situazione all'Asl TO3

Nell'Asl To3, l’esito dell’ultimo bando per l’individuazione di medici interessati all’assunzione di un incarico temporaneo per la Medicina generale nelle aree di carenza della Val Chisone e di Venaria scaduto il 30 settembre, è stato di 14 domande. Oggi, martedì 4 ottobre, l’AslTo3 è in grado di confermare l’assegnazione di tre incarichi temporanei, due per la Val Chisone (Perosa Argentina/San Germano e Sestriere/Pragelato/Perosa) e uno per il centro della città di Venaria. Si tratta di incarichi temporanei della durata massima di un anno. L’assegnazione degli incarichi definitivi viene effettuata annualmente dalla Regione sulla base delle carenze indicate dalle Asl. Due dei medici incaricati saranno operativi a partire da giovedì 6 ottobre, il terzo, a Sestriere, da lunedì 10 ottobre. Per le assegnazioni è stato seguito l’ordine definito dalla graduatoria.