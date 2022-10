Ai Giardini Vittime delle Foine, il ricordo di Norma Cossetto

Centinaia di persone ieri alla quarta edizione della manifestazione ‘Una Rosa per Norma’ svoltasi a Torino nel Giardino dedicato alle Vittime delle Foibe. Questa iniziativa, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, si pone l’obiettivo di raccontare la storia di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti di Tito nel 1943.



“Ricordare la figura di Norma Cossetto, farla conoscere ai giovani e non solo, diffondere una verità nascosta per troppi anni, questo è lo scopo della nostra manifestazione - ha dichiarato Matteo Rossino del Comitato 10 Febbraio Torino - La storia di Norma è un esempio di libertà, coraggio e amore per l’Italia”.