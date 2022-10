Bullizzato perché depresso, Bellavia lascia il GF Vip. Torino sabato accende un faro sulle malattie mentali

Appuntamento in piazza Castello

L'appuntamento è per sabato in piazza Castello, dove dalle 9.30 sono previsti incontri ed eventi informativi sui servizi sanitari, sulle patologie mentali e come affrontare il tema della prevenzione. Spesso chi soffre di disturbi come depressione e bipolarismo viene condannato socialmente, con conseguente colpevolizzazione e isolamento.