"Battaglia delle panchine" in Circoscrizione 7, Lauria (M5S): "Seduta arcobaleno per tutte le famiglie e genitori"

"Battaglia delle panchine" in Circoscrizione 7, Lauria: "Seduta arcobaleno per famiglie e genitori"

"Battaglia delle panchine" in Circoscrizione 7. Il consigliere del M5S Francesco Lauria ha proposto di installare una seduta "arcobaleno", "dedicata a tutte le Famiglie e Genitori". Un atto che arriva a pochi giorni di distanza da una mozione di Fratelli d’Italia, che chiedeva di mettere una panchina blu a sostegno del "diritto alla bigenitorialità".

"Le famiglie sono di vario tipo"

Una proposta, quella degli esponenti del partito della Meloni, che per Lauria "mette in risalto un modello univoco. Le famiglie - aggiunge l'esponente pentastellato - esistono e sono di vario tipo e per questo motivo vanno tutelate siano esse monogenitoriali, bigenitoriali e ovviamente anche omogenitoriali".

"Questa propaganda della famiglia tradizionale e di delegittimazione di ogni altra forma familiare è anacronistica, non fa i conti con la realtà e di certo non tutela i bambini" conclude Lauria.

Agedo: "Famiglia accoglie diverse connotazioni"

Gli fa eco anche Gianni Roggero (Agedo), che sottolineando come la "famiglia non possa più essere considerata nella sola forma tradizionalmente intesa, ma debba vedere accolte in sé altre connotazioni, altri e diversi componenti".

Circoscrizione 7 più rainbow di Torino

Lauria sottolinea poi come la Circoscrizione 7 sia da sempre la più rainbow di Torino, "ospitando Casa Arcobaleno (anche sede del Coordinamento Torino Pride, ndr) e il progetto ToHousing dell’associazione Quore, che si occupa proprio di dare supporto alle persone LGBTQIA+ in difficoltà, ad esempio perché cacciate dalla propria famiglia di origine".

Domani, giovedì 6 ottobre, verrà poi inaugurato Viale Ottavio Mai, fondatore del Festival di Cinema LGBTQIA+ torinese.