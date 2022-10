Il 16 ottobre a Coazze si celebra la XXI edizione della Festa Rurale del Cevrin

Domenica 16 ottobre si entra nel vivo della festa: alle 10:00, insieme alla Banda Filarmonica di Coazze ed al Gruppo Majorettes Happy Blue, l’amministrazione dà il via alla grande fiera che ospita più di 100 stand di prodotti agro-alimentari, di artigianato e street food, l’esposizione di capi bovini e caprini a cura delle aziende agricole “Lussiana Fratelli” e “Lussiana Giancarlo”, e l’esposizione dei tradizionali Rudùn (campanacci). Lungo la fiera saranno presenti le scuole d’intaglio locali e delle valli vicine ed il gruppo I nostri antichi mestieri, pronti a dare dimostrazione delle antiche tecniche di filatura e tessitura della canapa. Durante la giornata, le corali alpine si esibiranno lungo la fiera. Presente anche un’area giochi per i più piccoli con i gonfiabili. Dalle 10:00, presso le sale espositive al piano terra dell’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone, sarà possibile visitare le mostre “La filiera del latte e del formaggio” e “Le eccellenze dei formaggi d’alpeggio”: un viaggio tra gli ingredienti e le combinazioni dei prodotti caseari insieme all’esposizione dei più conosciuti formaggi d’alpeggio piemontesi, a cura dell’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone e del Consorzio Vittone di Pinerolo. Al primo piano, si potrà invece visitare l’Ecomuseo della Resistenza della Val Sangone. Alle 11:00, appuntamento su Viale Italia, davanti a Piazza Cordero di Pamparato, per assistere alla dimostrazione di caseificazione a cura dell’Ente di gestione aree protette delle Alpi Cozie.

Per il pranzo, i ristoranti locali propongono menù dedicati al formaggio cevrin di Coazze e lungo la fiera si troveranno diversi stand di street food.

Alle 14:00, grazie ai volontari del Soccorso Alpino sez. Valsangone ed al Gruppo CAI Coazze, apre la parete di arrampicata in Piazza Cordero.

Alle 15:00, davanti a Piazza I Maggio, laboratorio di panificazione con cottura nel forno a legna a cura dei panettieri De.C.O. di Coazze, mentre all’interno della piazza comincia la dimostrazione di trebbiatura della segale. Per dirla in dialetto coazzese: “A trai bot as batat la sela da Fiureta (Mattonera) su la piasi ‘d le scole cun la galavia e la machina da bate” (“alle tre del pomeriggio si batte la segale di Mattonera sulla piazza delle scuole con il correggiato e la macchina per la trebbiatura”).

Alle 15:30, in Piazza Cordero, parte la divertentissima gara delle rotoballe. Due categorie: adulti e bambini. Le squadre che ottengono il tempo migliore vincono i premi in palio.

Alle 16:00, nella sala conferenze dell’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone (Viale Italia n. 1), uno dei momenti più attesi della festa: la degustazione guidata dei formaggi d’alpeggio a cura degli esperti Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio). Raccomandata la prenotazione presso l’ufficio turistico entro le 15:00 perché i posti sono limitati.

Dalle 17:00, in Piazza Cordero cominciano le premiazioni: si parte con quella dei vincitori della gara delle rotoballe, seguita dalla proclamazione e premiazione dei vincitori del concorso “Il banco più bello” (tutti gli espositori sono invitati ad abbellire il proprio banco, così da potersi aggiudicare il titolo di Banco più bello! Per i partecipanti alla fiera che voteranno il loro banco preferito, ci sarà la possibilità di partecipare all’estrazione di 3 forme di Cevrin di Coazze). Ancora la premiazione dei vincitori del contest fotografico #panchinaaleghe01 ed estrazione dei premi a sorpresa tra i partecipanti alla Caccia al Toponimo 2022, seguite dalla proclamazione dei vincitori della lotteria organizzata dall’AIB Coazze. La festa si conclude con l’evento più atteso, la discesa delle capre dall’alpeggio e la sfilata lungo Viale Italia; al loro arrivo in Piazza Cordero, la tradizionale premiazione di Miss Ceura, la capra più bella, a cura dell’APA.

Alle iniziative all’interno della fiera si aggiungono le escursioni e le visite guidate sul territorio: alle 9:00, ritrovo all’Aleghe Bike School (Strada Provinciale 190, angolo via Matteotti) per il Raduno ed escursione in MTB al Col Bione insieme all’Associazione Valsangone Outdoor A.S.D. Invece, alle 9:15, l’Associazione GECO vi aspetta a Forno di Coazze per le visite guidate alla miniera di talco Garida (prenotazione obbligatoria entro il giorno prima presso l’ufficio turistico).

Nel pomeriggio, “An girula per Cuàse”: un giro lungo le vie del paese alla scoperta di storia, luoghi e personaggi della vecchia Coazze, a cura del gruppo Racconti e Ricordi della Val Sangone. Ritrovo alle 16:00 davanti all’ufficio turistico (Viale Italia n. 3).