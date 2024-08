Un'oasi verde e un ponte "nascosto" in centro a Torino: Passage di Palazzo Villa

Passeggiando per il centro di Torino, c'è un angolo nascosto di città in cui arte, natura e lusso si fondono in un connubio di straordinaria bellezza, e c'è anche un ponte nascosto: il Passage.

Ma sapete dove si trova?

All'interno di un cortile affacciato su piazza San Carlo, e precisamente al civico 161, quello di Palazzo Villa, ci si può immergere in un angolo storico della città, in cui la vegetazione la fa da padrone. Si tratta di una struttura ricoperta di piante rampicanti, collegata ad una scuderia, che guida i visitatori al piano superiore, dove restare ammaliati da 500 metri di luce piena. Sempre all'interno di quel patio, il progetto dell'architetto Jeannot Cerutti ha dato vita, come accennato, al Passage, un ponte che collega piazza San Carlo alla prospiciente via Lagrange. Inoltre, nell'ambito di quella stessa installazione è presente "The Big Testone", la testa rovesciata del David di Michelangelo.

Insomma, la corte antistante la boutique San Carlo dal 1973 è un piccolo gioiello, un luogo fuori dal tempo e dallo spazio in cui immergersi appieno per lasciarsi ammaliare dalla bellezza che offre.