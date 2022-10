Il Banco Alimentare aumenta il suo "peso": un camion da 140 quintali per trasportare 28mila pasti

Un "carico" da 140 quintali, l’equivalente di 28.000 pasti: questa la capacità del nuovo mezzo da oggi a disposizione del Banco Alimentare del Piemonte, un camion refrigerato acquistato - insieme ad altre preziose attrezzature - grazie al contributo della Regione Piemonte. All’inaugurazione, avvenuta questa mattina nella sede centrale di Moncalieri.

“Ancora una volta la solidarietà non si ferma, ma cresce” commenta il presidente del Banco Alimentare del Piemonte, Salvatore Collarino: “Ringrazio in modo particolare l’Assessore Chiara Caucino per la Regione Piemonte, per averci voluto così sostenere in un periodo difficile e incerto come quello che stiamo vivendo, in cui la parola crescita potrebbe apparire ancora più strana. Ma è proprio in momenti così che bisogna unire le forze e costruire, tutti insieme, per un futuro migliore, basato sulla solidarietà nei confronti delle persone in maggiore difficoltà. È con questa prospettiva che il Banco Alimentare del Piemonte ha deciso di rilanciare nuove strategie per rispondere in modo positivo alle sfide a cui veniamo sottoposti come associazione e come comunità. Il nuovo mezzo, insieme a tutte le attrezzature acquistate, ci permetterà infatti di potenziare l’attività di recupero e distribuzione di prodotti di prima necessità e soprattutto alimenti freschi e/o surgelati, trattandosi di un mezzo refrigerato”. Contrastare la "nuova povertà"

"L’emergere delle nuove povertà, che io denuncio da mesi – spiega l’assessore Chiara Caucino - sta generando un disagio senza precedenti soprattutto nelle fasce più fragili. Famiglie che prima del Covid, nonostante le due grandi crisi degli ultimi anni, vivevano in condizioni decorose oggi, dopo la pandemia e alle prese con la stangata energetica sono scivolate nella fascia di povertà, di quelli, tanto per essere chiari, che hanno bisogno di un aiuto anche per mangiare e per dare da mangiare ai propri figli". "Come Lega - prosegue Caucino - abbiamo insistito con forza per sostenere realtà virtuose come il Banco alimentare stanziando le risorse per acquistare attrezzature necessarie per aiutare i più bisognosi. Una scelta assolutamente in linea con la mia visione politica, che ha sempre messo al centro i più fragili e le persone più in difficoltà".

Numeri preoccupanti, anche per i costi

Da una parte aumentano le persone che chiedono aiuto a causa della crisi economica a questo si somma la tendenziale riduzione di donazione di alimenti degli ultimi mesi, determinata dall’aumento dei costi delle materie prime (come il grano), dell’energia e dei trasporti con la conseguente riduzione delle eccedenze alimentari.