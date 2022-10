Tensione e violenza al carcere di Ivrea: detenuto appicca un rogo, un altro aggredisce compagno di cella e agente

Domenica 2 Ottobre, verso le ore 22, un detenuto sudamericano ristretto nel carcere di Ivrea, per futili motivi ha dato fuoco ai suppellettili in dotazione alla cella tanto che in un attimo la sezione era piena di una coltre di fumo, data la tarda ora e il poco personale in servizio si è prodigato a mettere in salvo e al riparo dal fumo l'intero reparto.

Verificato che mancava un detenuto, ovvero colui che aveva appiccato fuoco, il personale è rientrato nel reparto alla ricerca del detenuto e a fatica facendosi largo nella coltre di fumo lo ritrovava svenuto in terra nella camera e veniva immediatamente soccorso e tratto in salvo. Successivamente il personale è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale eporediese e dopo le cure veniva dimesso con una prognosi di giorni 3.

Venerdì 7 Ottobre un detenuto di nazionalità africana con problemi psichiatrici ristretto nel carcere di Ivrea, senza nessun motivo ha aggredito il suo compagno di cella con un cavo di antenna, il personale accorso è entrato nella camera per sedare l'aggressione, il detenuto sentendosi disturbato ha aggredito, frustando l’agente con lo stesso cavo colpendolo ripetutamente al volto e alla schiena cagionandogli una ferita lacero contusa alla testa e degli ematomi al corpo. Il personale è stato costretto alle cure del P.S. e dimesso con giorni 7 di prognosi.

A dare la notizia di questi episodi è l’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del Segretario Generale Leo Beneduci che aggiunge: "Questa situazione si ripete puntualmente quasi tutti i giorni e il personale è abbandonato a se stesso nel silenzio più totale dei vertici locali, regionali e del DAP che sono silenti e che continuano a non allontanare i detenuti violenti né ad emanare le necessarie disposizioni per gestire tali eventi critici".

"Chiediamo a gran voce aiuto a tutte le autorità ognuno per la parte di propria competenza affinché si ponga fine a questa incresciosa situazione. La politica faccia altrettanto considerato l’escalation delle aggressioni a livello nazionale considerandole quale emergenza nazionale", ha concluso Beneduci.