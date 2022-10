Grandi festeggiamenti in Italia per il passaggio della Serie A femminile al professionismo

Questo è stato il caso delle autorità di Serie A che hanno dovuto professionalizzare la divisione femminile del campionato per la prossima stagione 2022/23.

Secondo fonti attendibili, questa è la prima volta che una competizione e un gioco femminile professionistico saranno disputati nel Paese. Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha fatto in modo che ciò avvenisse.

Si tratta di una tappa importante per il calcio italiano, attesa da tempo. La federazione calcistica italiana (la FIGC) aveva assunto il controllo del calcio femminile di serie A nel Paese. Due anni fa hanno avviato una massiccia riforma.

Si tratta di un annuncio gradito, perché significa che è la prima volta che il Paese assisterà a un gioco femminile professionistico dall'istituzione della FIGC nel 1898.

Gravina, il presidente della FIGC, ha celebrato questa pietra miliare affermando che esistono regole definitive per disciplinare la pratica del calcio femminile professionistico nel Paese. Prima d'ora, il calcio femminile in Italia non era mai stato professionistico. Gravina ha celebrato questo risultato affermando che la FIGC è la prima federazione italiana a raggiungere questo importante traguardo nella storia dello sport del Paese.

Calciatrici italiane: Da dilettanti a professioniste

Questo cambiamento significa che le calciatrici in Italia saranno ora considerate professioniste. Questo pone fine al fatto che le giocatrici nel Paese guadagnano salari minimi o stipendi limitati. Prima d'ora erano considerate atlete dilettanti. La FIGC afferma che questo cambiamento sarà attuato e attivato il 1° luglio. Questo sarebbe già in vigore per l'inizio della prossima stagione di Serie A.

Creata nel 1969, la divisione femminile della Serie A ha visto le giocatrici ottenere solo un rimborso delle spese di trasporto per due decenni. In seguito, le squadre sono passate alla Lega Nazionale Dilettanti, regolamentata dalla FIGC. Questa nuova gestione ha fatto sì che le calciatrici del Paese avessero diritto a un tetto massimo di stipendio. Sebbene questo sembrasse un grande passo verso una nuova direzione, le calciatrici avevano ancora contratti che le esentavano dalle prestazioni sanitarie e dalle pensioni.

Per molti anni, le calciatrici in Italia hanno guadagnato uno stipendio lordo che sembrava molto inferiore a quello dei loro colleghi maschi. I calciatori maschi sono noti per guadagnare 8 cifre in un anno. Le donne in Serie A si limitano a uno stipendio di 30.000 euro l'anno. La calciatrice più pagata al mondo percepisce uno stipendio di circa 500.000 euro all'anno.

La nazionale italiana femminile entra a far parte delle squadre europee d'élite

La professionalizzazione della Serie A femminile avrà un effetto clamoroso sulla Nazionale italiana di calcio femminile. Per anni hanno visto le squadre di calcio femminile di Germania, Inghilterra, Svezia, Olanda, Austria e Norvegia dominare il calcio femminile europeo. La nazionale italiana femminile sta per dare filo da torcere a questi Paesi.

Serie A femminile: un'attesa lunga?

La FIGC era l'ente responsabile dell'organizzazione della divisione femminile della Serie A a partire dalla stagione 2018/2019. La FIGC si è ispirata alla nazionale italiana femminile nella Coppa del Mondo 2019. Si sono qualificate per il Mundial e hanno superato il primo turno fino ai quarti di finale, dove alla fine si sono ritirate dal torneo. Questo risultato della nazionale femminile è arrivato dopo che per quasi due decenni non era riuscita a qualificarsi per il torneo.

Nessuno sembrava più felice di Elisabetta Vignotto, la leggenda del calcio femminile. Nemmeno i frequentatori abituali del Chemical Collective. La Vignotto è stata una celebre attaccante che ha fatto parte del primo gruppo di calciatrici in Italia. Oggi 68enne, Vignotto è stata una delle migliori marcatrici della Nazionale. Ha giocato per diversi club negli anni Settanta e Ottanta.