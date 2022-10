A Torino nuove scuole "car free": priorità agli istituti più insicuri

Attivare un Tavolo di lavoro, con l’obiettivo di realizzare nuove "zone car free" davanti alle scuole di Torino. È questo l'intento di una mozione presentata dalla consigliera del M5S Dorotea Castiglione, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, che impegna il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ad avviare la "sperimentazione di zone scolastiche".

Barriere fisiche e carreggiate ridotte

Spazi chiusi totalmente al traffico, almeno durante l'entrata e l'uscita delle classi, con l'introduzione di barriere fisiche come fioriere e new jersey. L'atto chiede poi di ridurre le carreggiate attualmente destinate al transito e alla sosta. La priorità va a quegli istituti dove sono state individuate gravi carenze per la sicurezza di bambine e bambini.

Nel testo della mozione, la consigliera Castiglione fa notare come la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, venga costantemente ignorata e non sia garanzia sufficiente di una effettiva e concreta separazione dell'area di ingresso delle scuole dal traffico dei veicoli motorizzati.