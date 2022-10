Stellantis: Cirio: "L'accordo per Mirafiori frutto lavoro comune con il sindaco Lo Russo"

"L'accordo che individua Mirafiori e Torino, e quindi il Piemonte, come hub del riciclo di Stellantis è il frutto di un lavoro che abbiamo fatto insieme, Comune e Regione, consapevoli che le buone politiche non hanno colore politico. Le abbiamo fatte insieme e continueremo a farle insieme". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo all'assemblea degli industriali di Torino, dove ha ricordato che domani sarà firmato Fesr che porterà in Piemonte un miliardo di euro dell'Europa.

"Le buone politiche non hanno colore"

"Dobbiamo convergere su obiettivi comuni e realizzarli. L'atteggiamento lamentoso non è sufficiente, non basta dire qui è nata l'auto e bisogna investire, bisogna dimostrare che è conveniente farlo", ha osservato Cirio. "Tavares ci ha riconosciuto il pragmatismo. Io e il sindaco Lo Russo siamo di orientamenti diversi ma lavoriamo insieme".

"Serve Governo di gente concreta"

"Mi attendo un governo fatto di gente concreta: gente che sa insegnare mista a gente che sa fare. Il Piemonte sarà lì a fare la sua parte per chiedere attenzione concreta", ha aggiunto il governatore, parlando del futuro esecutivo Meloni destinato a nascere nelle prossime settimane. "Con il nuovo governo saremo esigenti. MI auguro che venga messo un freno al reddito di cittadinanza, oggi abusato" ha aggiunto Cirio.