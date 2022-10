Movida, ma anche sport e attività culturali: il Comune mette a bando i Murazzi vuoti e il Perosino

Mandata in soffitta la movida che non c'è più ai Murazzi - dove i torinesi tiravano tardi tra musica e concerti da Gianca e al Jammin - il Comune mette a bando altre arcate. L'obiettivo è sempre lo stesso: animare di nuovo le sponde del Po non solo la sera, ma durante tutta la giornata.

A bando le arcate 12, 14, 16 e 20

Se al ristorante giapponese Bomaki – pioniere del lato Gipo Farassino con sushi servito ai clienti visto Po dal 2018 – si sono aggiunti tra la primavera e l’estate 2022 Porto Urbano e Giancarlo Uno, resta ancora un pezzo di strada da percorrere. E così Palazzo Civico sta realizzando un bando per dare in affidamento le arcate 12, 14, 16 e 20. Spazi hanno una destinazione commerciale piena, cioè all'interno possono sorgere locali ed attività. Più complessa la situazione di quelle sul lato opposto 89, 91 e 93, che possono essere usate solo come magazzino e sinora non hanno trovato un concessionario interessato.

Più punti per il miglior progetto

Su indicazione della vicesindaca Michela Favaro la nuova gara per le arcate 12, 14 e 16 dei Murazzi - oltre all'offerta economicamente più vantaggiosa - prevederà dei punti aggiuntivi per chi presenta il progetto migliore e più adatto. Una strada, quest'ultima, che il Comune sta percorrendo anche per l'Imbarco Perosino.

Bando per il Perosino

Dopo che il primo bando è stato annullato per un vizio di forma, ora il Comune ha pubblicato negli scorsi giorni un nuovo avviso per assegnare lo storico locale sulle sponde del Po. Se lo scorso 7 giugno la famiglia De Coster, che da decenni gestisce la struttura, era riuscita ad evitare lo sfratto predisposto dalla Corte d'Appello, lo spettro dello sgombero torna a farsi vivo. E sul futuro del Perosino, Favaro chiarisce "Parte del punteggio del bando è dedicato a chi promuove attività culturali o a sostegno di chi fa sport nel parco".

La richiesta