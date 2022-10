Creme con SPF: quale scegliere?

Scegliere una buona crema viso è già un passo importante. Scegliere una crema con SPF è invece essenziale.

SPF è l’acronimo inglese di Sun Protection Factor (Fattore di Protezione Solare). Quest’informazione indica quindi il livello di protezione solare contenuta nella crema in questione.

Poco importa se decidi di acquistare una semplice crema viso oppure una crema colorata viso . La protezione solare è importante per le creme giorno e non solo d’estate.

Le 5 migliori creme con SPF

Le creme con SPF sono usate non solo per l’idratazione e protezione della propria pelle ma anche come base per il fondotinta. Ovviamente in questo caso, ci rivolgiamo maggiormente a un pubblico femminile.

Entriamo ora nel vivo del nostro articolo e passiamo in rassegna le 5 migliori creme con SPF:

La Mer The SPF 50 - Fluido Protettivo UV 50 ml

Ecco una crema fluida e leggera al tatto. Grazie a una protezione 50 crea una sorta di scudo protettivo assorbendo rapidamente senza lasciare alcun alone.

Da non trascurare anche l’azione lenitiva della stessa crema che la rende ideale per pelli sensibili o facilmente irritabili.

Visionnaire Crema Multi Correttrice con SPF 20

Questa crema è indicata per le pelli mature. Si tratta di una crema molto idratante che agisce in profondità anche prevenendo rughe o macchie della pelle.

Con un uso regolare si possono ridurre le rughe o le linee sottili.

Mineral Matte UV Defense SPF 30 della Skin Ceuticals

Questa crema è consigliata soprattutto per le pelli grasse. Si tratta di una mousse che assorbe il sebo e mantiene la pelle opaca.

Può essere anche usata come base per il trucco. La protezione solare è affidata in questa formula al diossido di titanio .

Crema UV Bronze Face SPF 50+ dei Laboratoire Filorga

Le proprietà di questa crema sono davvero da urlo: azione protettiva, antiossidante, antirughe e anti macchie.

Grazie a queste sue proprietà otterrai un viso abbronzato in modo omogeneo e mantenendo la pelle protetta.

Crema Anti-Pigment Giorno SPF 30 dell’Eucerin

I raggi solari provocano un peggioramento dell'iperpigmentazione della pelle. Utilizzando questa crema agirai quindi proprio sulla protezione del viso evitando anche quelle spiacevoli macchie.

Con un SPF 30 è una crema soprattutto per la stagione estiva o per le pelli sensibili per tutto l’anno.

Crema UV Viso Idratante Opacizzante FP 50 della Nivea

Questa crema viso della Nivea con FP 50 ha anche un effetto opacizzante, evitando quindi l’effetto di una pelle lucida.

È certamente una crema versatile visto che può essere usata anche solo per il contorno occhi se si vuole ottenere una protezione elevata e completa.

Dove acquistare delle creme con SPF?

Le creme con SPF possono essere ormai acquistate dappertutto, sia online che nelle profumerie o per qualche prodotto anche nelle farmacie.

Noi vogliamo consigliarti un negozio di cosmetici online che forse ancora non conosci: Lookfantastic.

L’azienda venne fondata nel 2006 nel Regno Unito e oggi sono sicuramente uno dei migliori negozi online per i prodotti di bellezza. Ormai amatissimo anche in Italia dal lancio del sito in italiano, se cerchi dei prodotti di qualità è il sito che fa per te.

Ti invitiamo a leggere le recensioni su lookfantastic per farti un’idea dell’esperienza che altri utenti hanno già avuto con questo sito.

Conclusione sulle creme con SPF

Proteggere la propria pelle dai raggi solari è qualcosa che dobbiamo fare sempre, indipendentemente dalla stagione. In inverno si possono magari usare delle creme con protezione più leggera, ma è importante comunque proteggerla dai raggi UV.

Ormai sul mercato sono presenti davvero moltissimi prodotti per varie tasche e soprattutto per vari tipi di pelle e con formulazioni chimiche sempre all’avanguardia.

Il consiglio degli esperti è di optare soprattutto per creme non testate sugli animali e ove possibile prodotte con ingredienti naturali.