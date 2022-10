Vai oltre l'avventura con la power station portatile EcoFlow River Pro

Partire per un'avventura senza doversi preoccupare di trovare una presa elettrica per caricare il telefono è possibile con una batteria solare portatile! Questa ti permette di caricare i tuoi dispositivi con l'energia del sole, senza essere ingombrante o pesante. Durante le tue uscite all'aria aperta o durante la pratica di sport outdoor, non sempre è possibile ricaricare facilmente i tuoi dispositivi elettronici. Che si tratti del tuo smartphone, del tuo GPS per escursioni o della tua fotocamera, soprattutto se stai partendo per una spedizione o un'escursione per diversi giorni all'aria aperta, sicuramente puoi portare con te le batterie essenziali che ti permetteranno di ricaricare i tuoi dispositivi grazie a un accumulo di energia. Detto questo, quando questa batteria sarà esaurita, non sarà più possibile ricaricarla se non su una presa elettrica con potenza sufficiente o una batteria solare con pannelli fotovoltaici! Grazie a questa caratteristica, la tua batteria potrà essere ricaricata quando le sue celle saranno esposte al sole. Ricarica veloce, anche in mezzo alle montagne. Hai poi la possibilità di ricaricare il tuo smartphone (o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica compatibile) senza alcun problema. Infine, ultimo grande vantaggio, come con le batterie portatili convenzionali, queste batterie solari hanno un formato pratico che promette un trasporto senza problemi.

Cos'è una batteria solare portatile?

Il generatore solare portatile funziona esattamente come i generatori di elettricità convenzionali, ovvero produce elettricità da una fonte di energia. L'unica differenza è che invece di utilizzare fonti di combustibili fossili, questo generatore funziona su pannelli solari che catturano l'energia solare attraverso il silicio in ogni pannello per generare elettricità. Questa energia viene poi immagazzinata in una batteria in modo che possa essere utilizzata in seguito per alimentare i vari dispositivi elettronici utilizzati durante la giornata. È grazie ad un inverter di corrente, che la corrente continua si trasforma in corrente alternata, è anche questo importante elemento del generatore solare che adatta la potenza di uscita della corrente per alimentare i dispositivi elettronici. Come avrai capito, il generatore solare portatile è un intero sistema composto da più elementi che hanno il compito di trasformare l'energia solare in elettricità. Puoi installare un generatore solare su un camper, a patto di scegliere il modello più adatto alle tue esigenze di consumo, anche se questo significa scegliere ogni elemento separatamente. Questo ti garantirà una totale autonomia durante le tue avventure all'aria aperta.

I vantaggi del generatore solare portatile

La scelta di un buon generatore solare portatile permette di godere di numerosi vantaggi significativi, a cominciare dal fatto di avere una fonte di energia elettrica sostenibile ovunque ci si trovi e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non avrai più bisogno di trasportare un grande generatore che funziona a combustibile per produrre elettricità, basterà un semplice piccolo modulo solare! Oltre alla facilità di trasporto e installazione, i generatori solari portatili non producono anidride carbonica, a differenza dei modelli convenzionali. Questo li rende meno inquinanti e perfettamente adatti per l'uso all'aperto, puoi persino spostare il tuo sistema su una tenda o tenerlo all'interno del tuo camper, anche quando è in funzione. Infine, è importante sapere che il generatore solare portatile è perfettamente silenzioso, il che è un grande vantaggio quando devi caricare il tuo smartphone o laptop durante la notte. Devi solo collegarlo al tuo generatore sull'uscita giusta e il gioco è fatto! Naturalmente, ci sono diversi modelli di batterie solari portatili con diverse capacità.

Alcune batterie possono alimentare un frigorifero o anche un tagliasiepi. Altri saranno destinati ad usi più basilari come ad esempio la ricarica di piccoli dispositivi elettronici.



Perché scegliere la power station portatile EcoFlow River Pro?

La EcoFlow River Pro fa parte della gamma River di EcoFlow. Questa gamma è rivolta agli amanti delle batterie solari portatili e può essere utilizzata molto bene durante le gite nella natura!

La sua leggerezza e il suo design la renderanno il compagno di viaggio perfetto.

Ecco alcuni dettagli che la rendono pratica ed affidabile.

Capacità 60ah e potenza ca 600w

La batteria al litio ad alte prestazioni della River ti permetterà di beneficiare di 720wh per alimentare tutti i tuoi dispositivi. Le 3 prese di corrente saranno disponibili per alimentare la maggior parte degli strumenti tecnologici, grazie alla sua potenza di picco di 1200 W. Puoi anche beneficiare, ad esempio, di 2 prese USB e 1 presa USB-C per caricare il tuo telefono.



3 fonti di ricarica: alimenta la batteria in ogni circostanza!



RICARICA DA RETE:

In campeggio o a casa, puoi ricaricare la batteria fino all'80% in 1 ora grazie alla sua tecnologia di ricarica rapida X-Stream.4



RICARICA DA SOLARE:

Ideale per guadagnare autonomia, River accetta una potenza del pannello fino a 200W (25V max). Con un pannello flessibile o rigido, tutto è possibile con questa batteria portatile. Fornito con un cavo solare da 1,5 m



RICARICA DURANTE LA GUIDA:

Niente di più semplice, colleghi la batteria all'accendisigari e in 3,5 ore la batteria si ricarica, anche con tragitti brevi, questo ti permette di ricaricare in modo efficiente.



IL DISPLAY LCD INDICA:

Potenza di ricarica (solare, rete o presa accendisigari) La potenza di scarica dei tuoi dispositivi La percentuale di scarica della batteria Il tempo di carica rimanente della batteria

UNA BATTERIA AGGIUNTIVA:

Con il suo design modulare, è possibile aumentare la capacità della batteria River aggiungendo la batteria extra River PRO per aggiornarla a River Max con una capacità di archiviazione di 1440 Wh.

Cosa posso alimentare con la River Pro?

Smartphone 10w: 4ore; computer 55w: 4ore; tablet 12w: 2 ore; led 3X5w=15w: 6 ore; macchina da caffè 600w: 15 min.; bici elettrica 120w: 2ore.

La power station portatile EcoFlow River Pro, pratica e affidabile, troverà facilmente posto in un'auto o in un camper grazie alle sue ridotte dimensioni. Parti per la tua avventura in modo semplice ed in assoluta tranquillità!