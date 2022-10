Regione e Abi Piemonte valutano strategie future a sostegno del comparto agricolo

Si è svolto oggi a Torino l’incontro tra i rappresentanti dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e della Commissione regionale Associazione Bancaria Italiana Piemonte per un dialogo sulle possibili soluzioni a supporto del comparto agricolo che sta affrontando l’attuale crisi economica.

Hanno partecipato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa, il direttore dell’Assessorato regionale all’Agricoltura Paolo Balocco insieme al dirigente e ai funzionari competenti, il presidente Stefano Cappellari ed il segretario Aldo Lombardo della Commissione regionale ABI Piemonte.

“Anche in questa occasione Abi Piemonte ha risposto prontamente per un confronto con l’amministrazione regionale mostrando sensibilità di fronte alle esigenze espresse del comparto agricolo piemontese che sta affrontando la crisi economica al pari degli altri sistemi produttivi. L’obiettivo è individuare strategie comuni per supportare le nostre aziende agricole e a questo proposito verrà redatto un documento d’intesa con Abi”, spiega l’assessore regionale Marco Protopapa.