Il futuro del Welfare aziendale dovrà puntare sempre più sul sociale e sulla sostenibilità

Il piano Welfare è uno strumento che mira a supportare concretamente la vita quotidiana dei dipendenti e va quindi adattato alle loro esigenze e caratteristiche. Un buon piano di assistenza sociale, infatti, dovrebbe consentire di supportare i propri dipendenti con vantaggi e benefici spendibili in molte forme e in diverse situazioni.





Perché è importante il Welfare per i lavoratori?

Il Welfare sul lavoro è l'insieme dei benefici che il datore di lavoro offre ai propri dipendenti, rappresentando così tutti i beni e servizi selezionati dall'azienda per soddisfare i bisogni quotidiani dei dipendenti e delle loro famiglie. La prima azione da intraprendere è sviluppare un piano di Welfare basato sulle specificità dei propri dipendenti. Ogni azienda dovrebbe svolgere un'indagine per sondare i loro bisogni, carenze e desideri, questo permetterebbe di costruire un piano di assistenza sociale "ad hoc" per ogni azienda. Non ci sono piani rigidi e prestabiliti, ma un piano di assistenza sociale va pensato, costruito e personalizzato con cura. Molte aziende, per fare un esempio, scelgono di creare un piano di assistenza sociale per categorie omogenee di dipendenti (a parità di autorità o occupazione) o piani per categorie eterogenee di dipendenti. In entrambi i casi, si dovrà decidere se dare alle proprie risorse la possibilità di scegliere di ricevere benefici o premi sotto forma di stipendio o equivalente in beni e servizi sociali. La scelta dipenderà dal tipo di approccio che si desidera implementare all'interno della propria azienda.





Welfare Aziendale e impegno sociale

Le misure e le prestazioni di Welfare stanno quindi diventando sempre più strategiche soprattutto per il dialogo tra le parti sociali e, di conseguenza, per la promozione di formule innovative sul piano della contrattazione (a tutti i livelli). Il Welfare aziendale inoltre, quando collegato ad un progetto di natura territoriale può diventare uno strumento rilevante per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. In riferimento al periodo in cui ci troviamo e alle pressioni che la pandemia ha avuto sul nostro sistema economico e sociale, incentivare la diffusione e l’utilizzo del Welfare aziendale potrebbe essere una soluzione per una ricaduta sociale concreta, soprattutto per interventi legati alla conciliazione vita-lavoro, dall’assistenza agli anziani e dei disabili, fino alle misure per il sostegno alle spese familiari.





Come gestire al meglio l'offerta di beni e servizi per il Welfare aziendale

Oggi le piattaforme di welfare online sono strumenti che connettono i dipendenti all'offerta di beni e servizi offerti dai partner dell'azienda. Le piattaforme di Welfare aziendale consentono ai dipendenti di accedere facilmente alle offerte dei partner e di soddisfare le loro reali esigenze del momento. Alcune aziende danno anche la possibilità ai dipendenti di offrire nuovi servizi da integrare nell'offerta della piattaforma per soddisfare esigenze aggiuntive non presenti nell'offerta iniziale.

Ogni dipendente ha il proprio accesso alla piattaforma Welfare in modo personalizzato e con i propri identificatori segreti, in questo modo potrà gestire e organizzare come usufruire dei propri incentivi, in base alle proprie esigenze del momento.





Il Welfare secondo Happily

Happily Srl è un' azienda nata nel 2017, dall’idea imprenditoriale di Gianluca Caffaratti e sviluppa Piani di Welfare Aziendale e progetti di Benessere Organizzativi. Ad oggi Happily è il quarto player del settore con circa 350 clienti attivi lavorando in ben 18 regioni d’Italia. L’offerta principale che l’azienda propone si articola intorno alla sua piattaforma, la quale supporta il cliente durante tutto il corso dello sviluppo del piano Welfare, dalla gestione delle convenzioni all’erogazione dei benefit per i collaboratori. Il team Happily è ormai da anni attento e attivo su tutte le politiche di Welfare territoriale, tanto che una delle sue mission, è l’importanza della valorizzazione e della creazione di un network che crei sinergia tra azienda, dipendenti e aree geografiche in cui si trovano, sia a livello di sostenibilità ambientale, sia economica che sociale.

Ha integrato infatti sulla sua piattaforma Welfare un servizio personalizzato che permette ad ogni utente di richiedere il convenzionamento gratuito delle strutture di sua fiducia su tutto il territorio nazionale e che rientrano nelle categorie previste dalla normativa, Salute, Tempo Libero e Corsi. La sua piattaforma inoltre è l’unica ad essere inserita nei principali circuiti di monete complementari italiane, scelta fatta sempre nell’ottica di rafforzare le reti sul territorio e portare valore.