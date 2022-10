Primark sbarca a Grugliasco con un settimana ricca di eventi

Dopo quasi undici mesi di lavori e un investimento di oltre 8 milioni di euro è quasi pronta la nuovissima Piazza Nord di Le Gru: è proprio da questo snodo che è partito l’imponente percorso che rinnoverà, a tappe, l’intera struttura del grande mall di Grugliasco.

Lavori notturni e il minimo disagio possibile per garantire con costanza la fruibilità degli spazi e soprattutto degli accessi ai negozi e ai servizi sono stati il fondamento del progetto di restyling, curato dagli architetti statunitensi dello Studio H2G specalizzati in retail design. Piazza Nord si presenterà completamente trasformata, aperta ai colori del cielo attraverso una scenografica copertura vetrata fatta di grandi cupole organiche in vetro e acciaio di oltre 1.000 mq e aperta alla natura grazie ai pilastri a forma di albero e ai materiali dei nuovi pavimenti. Una piazza non solo bella, ma anche funzionale, carica di modernità e innovazione.



Per inaugurare la nuova Piazza Nord Le Gru ha pensato a un grande happening collettivo: sarà un’intera settimana ricchissima di sorprese, inaugurazioni e appuntamenti trasversali per tutti.



Fra le grandi novità di questa stagione martedì 8 novembre aprirà le porte del suo attesissimo nuovo store Primark, il rivenditore di moda internazionale per una superficie commerciale di circa 4.600 metri quadrati. I clienti di Primark Le Gru potranno presto acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear. Inoltre, lo store di Grugliasco offrirà anche un'ampia gamma di prodotti di abbigliamento e articoli del brand ‘Primark Cares’. Attualmente, infatti, il 40% degli indumenti Primark è realizzato con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, parte dell’ambizioso percorso del rivenditore per rendere la moda sostenibile alla portata di tutti.



I primi annunci della settimana di festa per l’inaugurazione di Piazza Nord – in attesa di svelare tutto il programma – hanno al centro la grande musica, nel solco della tradizione di Le Gru che da sempre non offre solo shopping e ristorazione, ma anche straordinari appuntamenti musicali con le superstar del panorama italiano e internazionale.



Venerdì 11 novembre Piazza Nord, dopo l’orario di chiusura, si trasformerà in The WOW Night e risuonerà della musica degli OFENBACH, duo parigino formato da César de Rummel e Dorian Lauduique che dal 2016 è stabilmente nelle prime posizioni della dance internazionale. Tra i grandi protagonisti della musica elettronica hanno scalato le classifiche grazie al brano Be Mine che ha fatto ballare tutto il pianeta con più di 430 milioni di streams e 120 milioni di visualizzazioni per l’indimenticabile video. Da allora sono moltissime le hit da alta classifica uscite dal cilindro degli Ofenbach, pezzi come Katchi, Party, Paradise, Rock It e molti altri che hanno scalato le classifiche e li hanno portati non solo nei club più cool del pianeta, ma anche in contesti popolari come la finale di Europa League tra Marsiglia e Atletico Madrid nel 2018. Tocco francese sulla scia di artisti multiplatino come David Guetta o Bob Sinclar, ma con una cifra stilistica personale e ricchissima di influenze e talento.

A aprire la serata, a partire dalle 22.30, il dj e conduttore Nana Dejana che cederà la consolle a BOSS DOMS, dj e producer tra i più affermati del panorama italiano, che ritorna a Le Gru dopo essere stato protagonista di un esaltante djset in occasione del vernissage della mostra di Donato Sansone a copertura del cantiere, segnando l’inizio lavori di restyling.

La serata sarà aperta a un pubblico di 1000 persone con ingresso libero su prenotazione su: legru.it/wow

Sabato 12 novembre la festa continua con una serata dedicata al “popolo di Le Gru”. Saranno Roberto Molinaro dj, produttore discografico e conduttore radiofonico, e Giorgio Prezioso, storica icona della musica dance italiana a animare una serata dedicata ai commercianti e ai lavoratori di Le Gru all’insegna della bellezza e del rinnovamento di un mall che è anche una grande famiglia.



La nuova Piazza Nord non è solo un progetto ispirato a una rinnovata dimensione di shopping e servizi innovativi con nuovi ambienti, materiali, esperienze e grande attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica, ma anche un ambizioso progetto di retail design, studiato per rendere gli ambienti più luminosi ed eleganti: gli architetti hanno guardato alla modernità prendendo spunto da riferimenti quali Norman Foster e il suo progetto per il British Museum, o la copertura del Louvre di Mario Bellini e Rudy Ricciotti. La nuova Piazza Nord si apre ai colori del cielo torinese, per renderlo partecipe, con la sua intensità, della qualità dell’esperienza di chi vive il Centro. L’ispirazione è quella delle gallerie vetrate commerciali in stile passages parigini, che hanno ispirato opere letterarie e saggi filosofici come quello di Walter Benjamin, e che proprio a Torino trovano esempi eclatanti come la Galleria Subalpina, la Galleria San Federico, la Galleria Umberto I. Piazza Nord darà un’interpretazione moderna di questi spazi, che sicuramente sono nel cuore e nell’anima di tanti torinesi.

La settimana di inaugurazione promette, oltre alla grande musica, molte altre sorprese! Nelle prossime settimane sarà svelato il programma completo.