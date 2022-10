'Giallisti' di scena a Volpiano: Maurizio Blini ed Emiliano Bezzon protagonisti di “Incontro con l’autore”

Venerdì 21 ottobre alle 21, alla biblioteca comunale di Volpiano (via Carlo Botta 26), la rassegna «Incontro con l’autore» ospita due apprezzati giallisti: Maurizio Blini ed Emiliano Bezzon, modera Emanuele De Zuanne.

Maurizio Blini presenta «Torino. La chiusura del cerchio» (Fratelli Frilli Editori). Spiega la presentazione: «Due indagini, due misteri profondi: uno vede il ritrovamento di ossa umane nel quartiere Lucento di Torino, durante uno scavo. Indaga la sezione Omicidi della Questura di Torino. Di pari passo la Digos è sulle tracce di un pericoloso terrorista, finora rimasto impunito». Maurizio Blini, laureato in Scienze dell'investigazione all’Università degli Studi dell’Aquila, è stato un investigatore della Polizia di Stato per oltre 30 anni. Ha pubblicato la serie di romanzi con protagonisti il commissario Alessandro Meucci e l’investigatore privato Maurizio Vivaldi, oltre ad altri romanzi e numerosi racconti inseriti in antologie.

Emiliano Bezzon presenta «Legami Sangue» (Fratelli Frilli Editori). Così la nota dell’editore: «A Valsolda, ai piedi di un ponte, sul greto del torrente quasi asciutto viene trovato il cadavere di un ragazzino. Le indagini portano frettolosamente alla conclusione che si sia trattato di un suicidio. Non per i genitori che, attraverso il parroco della valle, chiedono aiuto alla psicologa detective Giorgia del Rio. Nel frattempo, in un parco poco distante da Milano, viene trovato un altro cadavere, su cui investiga la Capitano dei Carabinieri Doriana Messina.

Le due indagini proseguono a ritmo incalzante, finendo ben presto per incrociarsi e portando alla luce imprevedibili “legami di sangue”». Emiliano Bezzon, laureato in Giurisprudenza e giornalista pubblicista, ha una lunga carriera come comandante della polizia locale; ha pubblicato numerosi romanzi e racconti gialli.