Intelligenza artificiale e droni protagonisti al Festival Due Punti di Grugliasco

Laboratori per bambini e ragazzi su droni e intelligenza artificiale e talk per scoprire come usare correttamente gli antibiotici.

A Grugliasco nuovi appuntamenti gratuiti con il Festival Due Punti e con il Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese

Martedì 18 e giovedì 20 ottobre il campus universitario di Grugliasco propone nuove attività nella cornice del Festival Due Punti. I laboratori per i più piccoli sono organizzati in collaborazione con il Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese.

Ecco il programma di martedì 18.

Alle ore 16.30 e alle 17.30 Negli occhi dei droni, un laboratorio per bambini dai 6 ai 13 anni per scoprire come vede il mondo un drone che vola sui campi e sui boschi e quali preziosi dati raccoglie. Durante il laboratorio sarà anche possibile farsi fotografare da una termocamera professionale e tenere lo scatto migliore.

Alle 18 il talk L’era dell’antibiotico: da Fleming all’antibiotico-resistenza, a cura del Museo di Scienze Veterinarie, propone un tuffo nella storia di farmaci che hanno segnato la nostra storia: come sono stati scoperti i primi antibiotici? Perché per anni se n’è fatto un uso eccessivo?

Giovedì 20 ottobre il laboratorio Cowbook social network, dedicato a ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni che potranno lavorare in team con i ricercatori e scoprire perché oggi si iniziano a usare telecamere e Intelligenza Artificiale anche nelle stalle.

Il laboratorio si svolge come di consueto in due turni, alle 16.30 e alle 17.30.

Alle 18 seguire il talk “Potrebbe non avere più l’effetto desiderato” le frontiere della ricerca contro l'antibiotico-resistenza dedicato a comprendere come ognuno possa fare la sua parte per contenere un fenomeno preoccupante e n continua crescita: da chi assume farmaci a chi ha un animale da compagnia, fino a chi gestisce un allevamento. Gli ospiti della serata ci aiuteranno a capire perché la nostra salute è strettamente legata a quella degli animali e ci racconteranno i risultati delle ricerche più recenti condotte dal Dipartimento di Scienze Veterinarie su questo argomento.

I laboratori pomeridiani richiedono prenotazione, tramite sito o pagina facebook del Festival.

I talk saranno trasmessi anche in diretta sulla pagina facebook del festival.

Gli eventi si svolgono all’interno della Biblioteca Diffusa del campus AgroVet, in largo Paolo Braccini 2.

Per informazioni: terzamissione.disafa@unito.it o terzamissione.dsv@unito.it

Sito: https://festivalduepunti.unito.it/