Setta delle Bestie, in 26 andranno a processo per gli abusi su giovani trasformate in schiave del sesso

Setta delle Bestie, in 26 andranno a processo per gli abusi su giovani

La Setta delle Bestie sarà processata da una Corte d'assise. Ventisei persone sono state rinviate a giudizio da un gip del Tribunale di Torino per il caso del sedicente circolo esoterico che, fra Piemonte e Lombardia, per anni, almeno dal 1990, ha reclutato ragazze giovani e giovanissime promettendo loro una vita di magia e di benessere per poi, secondo le accuse, trasformarle in oggetti da soggiogare, schiavizzare, forzare, sopraffare.

L'appuntamento con i giudici togati e popolari è per il 24 febbraio prossimo a Novara, sede competente per territorio. "Confidiamo nella giustizia ma è una grande fatica: sono anni che andiamo avanti". Questo, subito dopo la lettura del provvedimento, dice Adonella Fiorito, dell'associazione Mai più Sole, che ha affiancato alcune delle vittime nella costituzione di parte civile.

I ventisei imputati hanno tra i 24 e i 62 anni e sono in maggioranza donne; manager, imprenditori, psicologhe, autori di libri. Per altri due il procedimento è sospeso in attesa di una perizia che ne accerti la capacità di stare in giudizio: si tratta del presunto capo delle 'Bestie', il medico milanese Gianni Maria Guidi, 79 anni, e della sua ex collaboratrice Sonia Martinovic, fuoriuscita dalla setta nel 2013.

Le carte dell'inchiesta sono un elenco di ragazze indottrinate e plagiate, abusi, pratiche chiamate "Puni-Premiazioni", dove le vittime erano legate e di fatto torturate sul presupposto che il dolore era la strada per 'elevare la mente'. Ognuno aveva il suo compito: c'era il 'Pontefice' e c'era la 'Portavoce', che trasmetteva la sua volontà agli altri, le 'Mami', il 'Messere' per la gestione economica, i 'Ganci' per le attività di proselitismo e reclutamento.

Gli abusi avvenivano in villette e appartamenti a Cerano (Novara), Milano, Vigevano, Rapallo.