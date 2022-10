L'Università di Torino per la prima volta "si svela" ai cittadini: aperture straordinarie nei luoghi della ricerca

"Fin dal primo incontro - racconta il coordinatore della Circoscrizione 8 Enrico Foietta -. un anno fa con le organizzatrici abbiamo aderito con grande entusiasmo insieme al Presidente Miano al progetto “Vicini”, perché sui nostri territori insistono importanti sedi storiche delle facoltà scientifiche che sono generalmente poche conosciute dalla cittadinanza. In queste sedi si sono fatte e si stanno facendo grandi scoperte e per questo va valorizzato il loro sapere, la loro conoscenza in un rapporto vivo e attivo con le persone dei quartieri. La Circoscrizione - aggiunge - sta lavorando con attenzione con Università, Politecnico, Musei del territorio e associazioni per produrre progetti sinergici a elevato impatto cultarale. Il Progetto Vicini è un bel esempio, così come il tavolo di coordinamento museale o il supporto dato dalla Circoscrizione a fare rete tra associazioni per aderire a vari bandi”.