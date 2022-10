'Oltre l'Opera', alla biblioteca Arpino di Nichelino musica classica e letteratura vanno a braccetto

Mercoledì 19 ottobre alle ore 21 la biblioteca civica Giovanni Arpino di Nichelino ospita Oltre l'Opera, un percorso tra melodie e parole che unisce la grande musica con le fonti letterarie che sono alla base di capolavori assoluti.

Non di rado questi testi sono mascherati o passano in secondo piano rispetto alla melodie che colpiscono maggiormente l’ascoltatore. La serata intende invece porre in risalto anche l’elemento letterario che riporta la firma di autori famosissimi. I brani musicali in programma, volutamente, vanno “Oltre l’Opera” per proporre all’attenzione del pubblico composizioni di grande bellezza.