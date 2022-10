C2C: biglietti quasi sold out per la 20esima edizione del festival musicale indoor

Registrate già 35 mila presenze da 40 paesi di tutto il mondo per la ventennale edizione del C2C.

Biglietti sold out ad esclusione della domenica per il festival musicale indoor più grande d’Italia che dopo due anni di stop torna in presenza.

Sono solo alcuni dei numeri da record che segnano il percorso di crescita di questa kermesse che unisce musica, danza, arte e tecnologia.

Nato nel 2002 come ClubToClub, quest’anno si svolgerà dal 3 al 6 novembre tra le Ogr e il Lingotto Fiere, sempre in parallelo con la contemporary art week torinese.

Avanguardia globale, cultura pop e contemporanea, produzioni interdisciplinari tra arte, musica e tecnologia, sono alcune dei tratti distintivi del festival fondato nel 2002 da Sergio Ricciardone.

“La pandemia ha cambiato le regole del gioco, siamo un festival di nuovo pop e di musica d’avanguardia. In questi anni in cui è stata limitata la libertà delle persone, pensato di introdurre un nuovo simbolo del festival che rappresenta l’urgenza di rimettere al centro il futuro del corpo, la danza, l’educazione all’ascolto” spiega Ricciardone, riferendosi alla figura alata, simbolo del festival C2C.

“Questo è un festival dall’anima fluida e genderless, di Torino che si può fare solo qui e che si apre alla città”.

35 gli artisti attesi da 14 nazionalità per 31 show di cui 12 esclusive italiane e 13 debutti. Tra gli ospiti nella line up della ventesima edizione Arca, Aya, Bicep, Bill Kouligas, Jamie XX, Caterina Barbieri, Caribou, Blackhaine, Lyra Pramuk, Autreche.

“Non è un’edizione celebrativa, dieci artisti hanno fatto un ritorno al festival, ma guardano al futuro, mentre gli altri sono giovani e alla prima esperienza al C2C”.

Il ventennale sarà dedicato a due grandi artisti scomparsi nel 2021, Sophie e Franco Battiato.

Le novità

Il 2022 si arricchisce di alcune novità a partir dalla disposizione del Lingotto.

Il main stage sarà all’esterno e sarà molto importante dal punto di vista della tecnologia.

Nel Padiglione 1 invece si troverà lo stage 2, firmato da Stone Island, palco che richiamerà al mondo del teatro e dell’arte di ricerca.

Nello stesso padiglione, nella sala rossa si troverà una grande installazione firmata dal collettivo Anonima Luci. Infine, un’altra installazione di laser collegherà i due padiglioni.

Novità anche sull’orario, il festival alle 18 e chiuderà alle 4.30.

Per il programma completo: www.clubtoclub.it