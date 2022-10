Taglio fermate metro 2, Conticelli (Pd): " Governo nomini sindaco commissario"

"Il Governo nomini il sindaco Stefano Lo Russo commissario straordinario per la Metro 2". E’ questa la richiesta che arriva dalla capogruppo del Pd Nadia Conticelli dopo che negli scorsi giorni è emersa la notizia che il rincaro dei materiali e dell’energia rischiano di far “tagliare” due/tre fermate della linea 2 della metropolitana. Ieri in Sala Rossa il primo cittadino ha detto che per realizzare l’infrastruttura rispettando il tracciato originale di circa 10 chilometri e 13 stazioni servono 300 milioni di euro dal Governo.

"Opere strategiche non possono essere contrapposte al caro bollette"

"Le opere strategiche devono essere messe in sicurezza e non possono essere contrapposte all'emergenza attuale del caro bollette, - sottolinea l’esponente dem - altrimenti quando la tempesta delle speculazione economica si sarà placata la città si troverà a rincorrere lo sviluppo e a fare i conti con la fragilità economica e sociale delle sue periferie”. E così Conticelli, su modello di quanto fatto per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, chiede che Lo Russo venga nominato commissario straordinario.

Manifattura, Pescarito e Scalo Vanchiglia

La linea 2 sarà strategica infatti per il recupero urbanistico e rilancio economico per la zona nord, considerando gli investimenti che si porterà dietro, a partire dalla Manifattura Tabacchi, Pescarito e Scalo Vanchiglia. "Si tratta – sottolinea Conticelli - di un'opera che ha richiesto un impegno di progettazione e di studio delle prospettive di sviluppo della città che ora non può subire battute d'arresto e deve essere tra le priorità del Governo, se la mobilità del futuro prossimo deve coniugarsi con l'innovazione e la transizione ecologica”. La capogruppo del Pd, su modello di quanto fatto ieri dal sindaco Stefano Lo Russo, lancia poi un appello alle neoparlamentari leghista e di FdI Elena Maccanti e Paola Ambrogio a lavorare insieme e superare: “la logica della diatriba politica nell’interesse dei cittadini e dei territori: solo così le infrastrutture possono vedere la luce”