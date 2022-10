Banca Territori del Monviso riconfermata Banca Solida, con 5 stelle assegnate da Altroconsumo Investi

La recente analisi della rivista Altroconsumo Investi sulla solidità delle banche in Italia ha nuovamente premiato Banca Territori del Monviso-Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura assegnandole 5 stelle di solidità, il massimo punteggio attribuibile.

Da qualche settimana la Bce raccomanda prudenza alle banche dell’Eurozona, in vista di un autunno segnato dalle molteplici difficoltà conseguenti al conflitto in Ucraina. Per questo motivo Altroconsumo Investi ha voluto valutare con particolare rigore l’attuale stato di salute delle banche italiane, per capire se si presenteranno di fronte alle prossime sfide con buoni livelli di solidità. I risultati ottenuti sono in generale confortanti e le banche “a 5 stelle” sono aumentate rispetto all’analoga rilevazione sui dati di dicembre 2021. Tra queste, Banca Territori del Monviso si riconferma ai più alti livelli, con ottimi indicatori di solidità, anche al 30 giugno 2022. La classifica prende in considerazione il Total Capital Ratio (che indica quanto la banca è sicura nel restituire il denaro ai propri clienti, considerando la possibilità che i crediti che ha concesso possano non essere restituiti), il Cet 1 Ratio (che misura la capacità di un istituto bancario di far fronte ad un'eventuale crisi finanziaria valutando il capitale a disposizione dello stesso) e il Texas Ratio (che misura la rischiosità della banca dividendo le attività deteriorate dell'istituto per la somma del patrimonio e gli accantonamenti su crediti effettuati nel tempo), oltre alla frequenza di pubblicazione dei dati di bilancio ed alla loro completezza e trasparenza. Il Total Capital Ratio* e il Cet 1 Ratio* di Banca BTM raggiungono il 24,16% al 30.06.2022 (il minimo regolamentare richiesto da BCE è il 7%), mentre il Texas Ratio*, indice dell’affidabilità della banca, è pari a ben 15,52% (più il valore è inferiore a 100% e meglio è, perché significa che il totale dei crediti non performing che la banca registra è più basso dei mezzi che la stessa ha a disposizione per far fronte al loro eventuale azzeramento).

“Un riconoscimento che ci permette di riconfermare, dati alla mano, come la BTM ponga sempre la massima attenzione nella gestione delle risorse che il Territorio le affida – commenta il Direttore Generale Luca Murazzano -. Solidità e dinamismo sono caratteristiche peculiari della Banca Territori del Monviso, che si riverberano sulla crescita costante della compagine sociale, a testimonianza di una rinnovata forza del nostro Istituto e dello stretto legame che ha con i luoghi di propria operatività, dove i nostri soci vivono e lavorano”.

Banca BTM festeggia 70 anni di storia con oltre 9.000 soci e 25.000 clienti in costante espansione, opera con 120 dipendenti e 19 filiali nelle province di Cuneo e Torino.

*Dati al 30/06/2022