Fondo nazionale a sostegno della locazione, dal 24 ottobre si può presentare domanda

Dal 24 ottobre al 30 novembre si potrà partecipare al bando ‘Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione’ per l'assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di affitto per l'anno 2022.

Il sostegno, finanziato con fondi dello Stato e della Regione Piemonte, è rivolto a persone che vivono in affitto con contratto regolarmente registrato, che hanno un reddito non superiore a 25mila euro (con ISEE inferiore a 21.752 euro). Il canone di affitto per il 2022, non deve superare i 6000 euro all’anno.

“Iniziative come il Fondo aiutano a garantire il diritto all’abitare di ogni persona. Si tratta di una misura concreta per sostenere famiglie e singoli a basso reddito rimborsando parte del loro affitto in questo anno così critico. È importante che le procedure di richiesta non siano un ostacolo che impedisce ad alcuni di chiedere aiuto: per questo è disponibile un servizio di aiuto alla compilazione dei documenti”. sottolinea Jacopo Rosatelli, Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità.

Si può consultare il bando e verificare i requisiti richiesti per la partecipazione sul sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa.

Il modulo per la presentazione della domanda sarà disponibile dal 24 ottobre.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità:

• on-line sul portale dei servizi TorinoFacile, se il richiedente è in possesso dell’identità digitale SPID, CIE (carta di identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale);

•con PEC all’indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it: in questo caso dovrà essere allegato il pdf oppure una foto nitida del modello di domanda compilato in ogni sua parte o pdf o foto nitida del documento di identità;

• per posta con raccomandata AR, entro il 30 novembre 2022, allegando copia del documento di identità, all’indirizzo: Città di Torino - Divisione E.R.P.- Ufficio Servizi per la Locazione – via Orvieto 1/20/A – 10149 Torino (per il rispetto del termine di scadenza farà fede il timbro postale).

E’ attivo un servizio di aiuto alla compilazione della domanda,

al numero 011 011 24300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.