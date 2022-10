L'orchestra dell'associazione Musica Insieme APS di Grugliasco suonerà al Conservatorio di Alessandria

Dopo la Convenzione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino stipulata nel 2017, un altro orgoglio per l’Associazione Musica Insieme APS e per tutta Grugliasco: la Convenzione con il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria stipulata quest’anno.

A suggello di questa Convenzione, domenica 23 ottobre, l’Orchestra Magister Harmoniae dell’Associazione suonerà nelle Sale del Conservatorio di Alessandria, all’evento “MUSICA IN RETE X”, una Maratona musicale di dodici ore nelle sale di Palazzo Cuttica con le allieve e gli allievi del “Vivaldi” e degli Istituti della Rete per la Formazione Musicale di Base. Le Colonne Sonore saranno il repertorio che affronterà l’Orchestra di Grugliasco diretta dal M° Elena Gallafrio, repertorio presentato a luglio scorso in Piazza della Signoria a Firenze e alle Terme Tettuccio di Montecatini, al “23° Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili”, dove l’Orchestra grugliaschese è stata invitata, insieme ad un’altra realtà italiana, a rappresentare la nostra Nazione.

L’Orchestra Magister Harmoniae, nata in seno all’Associazione Musica Insieme APS nel 2010 in occasione di un concerto per l’AIRC, Ente con cui l’Associazione collabora dal 1997, è una realtà artistica di alto livello qualitativo che racchiude la formazione musicale e orchestrale degli allievi della Scuola di Musica “Agnese Pogliano” dell’Associazione, con il coinvolgimento degli Insegnanti e dei Musicisti professionisti sensibili a questo progetto. Dal 2010 questo lavoro genera eventi e spettacoli, su tutto il territorio nazionale, di grande impatto artistico ed emotivo, con il consenso di pubblico e critica, che hanno già visto coinvolti alcuni importanti artisti del panorama musicale, come Stefano Bollani e Giò di Tonno.

L'Associazione Musica Insieme APS, presente sul territorio grugliaschese da 30 anni, è un'Associazione Culturale senza fini di lucro, formata da Docenti diplomati nei Conservatori e certificati, con esperienze pluriennali nella concertistica e nella didattica musicale. Lavora da sempre con una forte caratteristica sociale, culturale ed ambientale, creando per i ragazzi sistemi di relazione all’interno della scuola, aiutandoli nella socializzazione. Da sempre obiettivo primario dell’Associazione è formare piccoli e grande ensemble per favorire l’apprendimento e la condivisione della musica anche fra strumentisti in erba.

Di grande prestigio sono le Convenzioni stipulate nel 2017 con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, e nel 2022 con il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, con la possibilità di orientare il percorso formativo degli studenti e prepararli agli esami per le Certificazioni del Conservatorio. Dal 2020 l’Associazione è accreditata al MIUR del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Dal 2021 è anche Sede certificata e Centro Esami Trinity Music College London e RSL Awards.

L'Associazione propone Corsi di Musica per bambini, per giovani e per adulti, ma anche Concerti, Laboratori e progetti musicali nelle Scuole, Lezioni-Concerto, collaborazioni ed eventi musicali dedicati alla Solidarietà e alla Beneficenza; collabora inoltre con alcuni Enti quali Comuni, Scuole, Conservatori, Associazioni di Volontariato (Libera, AIRC), Unione Musicale di Torino e Pro Loco, al fine di realizzare di volta in volta spettacoli di alta qualità artistica capaci di coinvolgere ed emozionare.

Per informazioni:

Associazione Musica Insieme APS

Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)

Ingresso principale Parco Culturale Le Serre

Ingresso dedicato: Via Cesare Battisti, 11

Tel: 011.7807894 e 351.5260588

orario segreteria: lunedì/venerdì 9.30-12.30 e 15.30-18.30

email: info@musica-insieme.net

sito: www.musica-insieme.net

Facebook @MusicaInsiemeGrugliasco

Instagram @musicainsiemeapsgrugliasco