CBD, un mercato in crescita?

Se c'è una cosa che gli ultimi anni ci hanno mostrato è che l'attenzione verso le tematiche della natura e dell'ambiente, opportunamente “rivisitate”, è cresciuta parecchio anche grazie a nuovi settori dell'economia come ad esempio il CBD e le auto elettriche.

A questi si va poi ad aggiungere dunque l'esigenza di condurre una vita più sana e rilassata, in alcuni tratti decisamente più “slow”, con l'introduzione di diete alimentari che prevedano un maggior numero di alimenti biologici e più frutta e verdura rispetto alla carne.

In tutta questa modalità maggiormente green il minimo comun denominatore sembra essere il CBD che, sia in Italia che in Europa, si è già conquistato una buona fetta di utenti e non sembra essere destinato a cedere. Ma cerchiamo di andare avanti con un po' di ordine.

Che cos'è il CBD?

Quando si vede la sigla CBD significa che si ha a che fare con il cannabidiolo che è il principio attivo della cannabis, ma ci sono da fare alcune premesse. In questo caso il CBD viene utilizzato per la cosiddetta “erba legale”, o cannabis light, e non presenta alcun effetto psicotropo poiché esso viene dato da una percentuale maggiore di THC (cioè quello che potremmo definire come “il principio dello sballo”).

Questo è presente nei vari tipi di erba legale, in dosaggi diversi che rimangono comunque entro i limiti della legge, in maniera tale da conferire un piacevole stato di relax sia per la mente che per il corpo.

Oltre a poter essere fumato come la sua controparte più illegale, il CBD può venire assunto anche tramite gocce, oli, liquidi per la sigaretta elettronica, semi con cui condire le proprie ricette 100% vegan e così via.

Il CBD ha un futuro in Europa?

Chiarito questo concetto riguardo al chi passiamo dunque al come. Il mercato del CBD si è espanso a macchia d'olio, sia attraverso negozi fisici tradizionali che virtuali come ad esempio Nordic Oil CBD, soprattutto durante il periodo pandemico.

Un periodo che non è ancora finito, ma che ha “consacrato” la nascita degli e – commerce destinati a vari prodotti e servizi per rispondere alle varie esigenze dei consumatori.

Una di esse era per l'appunto una vita più sana ed un altro modo per rilassarsi, la risposta fu dunque il CBD che ha generato nuovi posti di lavoro in tutta Europa. Un mercato che sta continuando ad espandersi e perciò, per rispondere alla domanda qui sopra, ha assolutamente un futuro poiché va a braccetto con le coltivazioni biologiche e le aziende eco – sostenibili.

Il mercato del CBD è saturo?

Attualmente possiamo dire che il mercato è pieno di prodotti di questo genere per tutti i gusti e per tutte le tasche, ma è ancora ben lungi dall'essere saturo. Anzi, forse è meglio dire che siamo solo agli inizi!

Si continua sempre ad investire e ad innovare in questo settore come, per esempio, dimostrato dall'azienda bulgara CBD Seed Europe che ha recentemente immesso sul mercato due nuovi prodotti come la Midwest CBD e la Northwest CBD.