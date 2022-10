Giardini Rubbertex in degrado: panchine e canestri rotti, muri imbrattati

Panchine rotte, muri imbrattati, porte da calcio danneggiati e canestri spariti. È questo lo stato di profondo degrado in cui versano i giardini Rubbertex, di via Veronese. Realizzato quindici anni fa in Borgo Vittoria, dal taglio del nastro non sono mai stati fatti lavori di manutenzione. Ed il segno del passaggio del tempo, ma soprattutto dei vandali, si vedono tutti. A denunciare lo stato di degrado il consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Liardo, con una mozione discussa questa mattina in commissione.

Nella 5 appena 605 euro ad area gioco

"Basterebbero - ha spiegato l'esponente del partito della Meloni - degli interventi minimi, come la sostituzione delle protezioni laterali e dei canestri". I soldi però non ci sono, o comunque sono troppo pochi , come ha spiegato questa mattina l'assessore al Verde Francesco Tresso. "Nella Circoscrizione 5 - ha detto - ci sono 38 aree gioco: lo stanziamento per la manutenzione è intorno ai 23mila euro". Tradotto si tratta di poco più di 605 euro all'anno per spazio. Il presidente di Commissione Claudio Cerrato ha proposto di fare un sopralluogo.

Una task force per il verde