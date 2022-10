Castiglione, paella per tutti per raccogliere fondi destinati all'aiuto di chi è meno fortunato [FOTO]

Paella per tutti, a Castiglione: un'occasione per passare un po' di tempo insieme e fare festa, soprattutto alla luce degli ultimi due anni che hanno ridotto di molto i momenti di socialità delle persone.

E anche se quella spagnola non è esattamente la ricetta tipica del luogo, sapori e suggestioni hanno accompagnato qualche ora di svago e divertimento. Ma anche solidarietà e beneficenza, compresi un paio di partite a tombola e un mercatino.



"Il nostro progetto ha un orizzonte molto ampio, che va dall'accoglienza alle persone fragili fino al loro accompagnamento al lavoro, passando per l'economia circolare, la diffusione di questi valori e il sostegno in generale di cura, educazione e cittadinanza - dice Gabriella Anselmo, dell'associazione Solidarietà Giovanile nata su iniziativa di don Domenico Cravero -. Senza questi fattori tutti insieme, si rischia di cadere nell'assistenzialismo puro, che non porta le persone all'autonomia. Le persone devono potersi esprimere per quello che sono, cercando di dare un po' di più".



La raccolta fondi è servita per raccogliere fondi: "Cittadini, amici, volontari: siamo 126 e il ricavato va tutto all'associazione - prosegue Anselmo -. Presentiamo anche un progetto che l'associazione porta avanti per bambini e adulti, singolarmente o in gruppi, legato all'agricura. Malattie psichiatriche, autismo e altre patologie possono trovare sollievo da queste cure".