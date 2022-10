Alla biblioteca civica Movimente di Chivasso due giornate da “dolcetto o scherzetto”

Due giornate da “dolcetto o scherzetto” nella biblioteca civica Movimente di Chivasso, con l’approssimarsi di Halloween.

Giovedì 27 ottobre, alle ore 17, e sabato 29 ottobre alle ore 10,30, con ingresso libero, sono previste due iniziative di letture ironiche ad alta voce rispettivamente dedicate a bambini dai 3 ai 6 anni, e dai 6 ai 10 anni di età.

Gli appuntamenti rientrano nel progetto Nati per Leggere e nella giornata finale ospiteranno i Ghiss Bross, gli “illutrattori creattivi” come amano definirsi i fratelli torinesi Sara e Simone Ghirlanda, artisti della lettura scenica per i più piccoli.