Ingria "fiorisce" a livello mondiale: in Canada massimo dei voti e una menzione d'onore a Communities in Bloom

“La comunità di Ingria è guidata da uomini e donne visionari che stanno tentando di preservare la loro storia guardando con lungimiranza al futuro. L'eccezionale patrimonio architettonico di Ingria è stupefacente e gli standard per gli esterni degli edifici e le residenze, i fabbricati commerciali, le chiese e i luoghi istituzionali all’unisono contribuiscono a un villaggio dal forte richiamo turistico”.

Sono queste le motivazioni con cui l’organizzazione "Communities in Bloom", durante il "National and International Symposium and Awards Ceremonies 2022", ha attribuito al piccolo Comune di Ingria il premio con la valutazione massima disponibile di 5 fiori e una menzione speciale per la conservazione e valorizzazione del territorio.



“La nostra piccola perla in Val Soana ha rappresentato l’Italia – commenta dal Canada Igor De Santis sindaco di Ingria - alla cerimonia finale a Victoria nella provincia del British Columbia. Il Comune di Ingria, per dimensioni e popolazione ha partecipato e vinto nella categoria International Challenge Small insieme a Dauphin per il Canada, Glaslough per l’Irlanda, Lewisburg per gli USA, Sussex sempre per il Canada e Velika Polona nella vicina Slovenia. Un traguardo coltivato per oltre un decennio ma comunque insperato: ottenere 5 Blooms, il parametro fiorito di giudizio dell’organizzazione, è stato come un 10 e lode a scuola! Inoltre l’attestato per la tutela e valorizzazione del territorio sembra proprio calzato sul nostro messaggio: niente è più bello della natura della Val Soana, a noi resta solo il compito di conservarla e farla conoscere”.



“Durante l'estate – interviene il Consigliere con delega al turismo Federico Bianco Levrin – abbiamo accolto a Ingria i giudici volontari che si sono recati in tutti i Comuni partecipanti per valutarli sotto gli aspetti della comunità, dell’azione ambientale, della conservazione del patrimonio, fino alla gestione degli alberi, del paesaggio e degli allestimenti di piante e fiori. Leggere il loro giudizio che ci ha portato al massimo di 5 fiori di gradimento è stata una soddisfazione indimenticabile”.



“Lo storico premio attribuito al mio Comune – sottolinea direttamente dal Consiglio regionale Andrea Cane, consigliere comunale e residente a Ingria – è un riconoscimento internazionale che racconta di un piccolo borgo ma soprattutto di una grande comunità. Molto spesso noi Ingriesi ci sentiamo dire che tanto siamo solo una quarantina e coloro che votano ancora meno: anche se pochi, noi rispondiamo coi fatti, siamo innamorati della nostra terra e non facciamo nulla per nasconderlo, proponendo agli altri ciò che ogni giorno riempie i nostri occhi di meraviglia; dal Canada abbiamo sicuramente dato esempio e motivo d’orgoglio a tutto il Canavese e al Piemonte in generale”.



Arrivano infine anche direttamente dal Parlamento le congratulazioni del Deputato del territorio Alessandro Giglio Vigna: “la notizia del viaggio in Canada e della vittoria di Ingria è arrivata fin qui a Roma! Non potevo quindi esimermi dal complimentarmi per questa ennesima eccellenza canavesana: il contesto naturale delle nostre valli è un dono di ognuno di noi, in prima fila le amministrazioni dei piccoli Comuni, che proprio come a Ingria lavorano per tutelarlo, preservarlo e valorizzarlo. Dal Canavese ci arriva quindi un importante appello ad aprire le porte a chi ci visita offrendo un turismo consapevole, che armonizza l’ambiente con la promozione del territorio”.