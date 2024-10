Acqua dal cielo e piazza Baldissera diventa imbuto: traffico paralizzato per un paio di ore

Una giornata partita con il freno tirato per molti automobilisti che questa mattina hanno percorso Piazza Baldissera. Una situazione che si è sbloccata poco dopo le 10, dopo ore di imbottigliamento su gran parte delle arterie stradali che confluiscono nella rotatoria che sarà oggetto di intervento con i lavori in partenza presumibilmente nel 2025.

Come testimonia il video pubblicato dalla consigliera della Circoscrizione 5 Carmela Ventra, una colonna di auto ha percorso con estrema lentezza, complice la pioggia, ma anche alcuni cantieri attivi in via Chiesa della Salute, Corso Principe Oddone e Corso Venezia. Rallentamenti che hanno interessato anche i percorsi laterali come via Stradella.

I lavori su piazza Baldissera vedranno il disfacimento della rotatoria in favore di un incrocio controllato da sei semafori intelligenti per gestire meglio i flussi di traffico. Prevista poi la riattivazione del tram su tutto il tracciato del 10, da corso Settembrini a via Massari. Il cantiere dovrebbe terminare, da cronoprogramma, entro la primavera del 2026.