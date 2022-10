Torino punta ad ospitare alcune gare delle Olimpiadi Milano-Cortina. Lo Russo: "Disponibili a collaborare"

Torino punta ancora a ospitare alcune delle gare delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. E per concretizzare il sogno si è mosso il sindaco Stefano Lo Russo, che lunedì ha partecipato insieme all'assessore allo Sport Mimmo Carretta alla riunione delle città che hanno ospitato eventi olimpici e paralimpici o che si candidano a farlo. Un ritorno al CIO di Losanna dopo molti anni per Torino, dato che l'ex prima cittadina Chiara Appendino non aveva mai partecipato a questo evento internazionale.

Caro-bollette e materiali su Milano-Cortina 2026

Se appena insediatosi Lo Russo, insieme al presidente della Regione Alberto Cirio, aveva messo a disposizione gli impianti delle Olimpiadi 2006 per i giochi invernali lombardo/veneti, all'epoca la risposta unanime fu no. A distanza di mesi però il tema torna in discussione, alla luce del rincaro delle bollette, dei materiali e delle opere civili in generale. Se solo per la metro 2 si stima un aumento dei costi di circa 300 milioni, analogo effetto si ha sugli impianti sportivi per i giochi invernali 2026.

Lo Russo: "A servizio del paese"