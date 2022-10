Halloween Celebration, lo show "da paura" al teatro Concordia di Venaria per festeggiare la Notte delle Streghe

Il 31 ottobre al Teatro Concordia di Venaria alle 19 e alle 22 va in scena Halloween Celebration, un evento unico con oltre 100 artisti sullo stesso palco tra danzatori, cantanti, musicisti e attori.

Nightmare Before Christmas, Addams Family, Thriller, Hocus Pocus, The Rocky Horror Show, Beetlejuice, La piccola bottega degli orrori, Ghostbusters sono solo alcuni tra i brani più famosi che saranno eseguiti durante lo show, interpretati da grandi solisti, attori, performer, ballerini, musicisti che saranno supportati da “The Horror Choir”, un coro di 100 voci formato appositamente per l’occasione.

Dopo il successo straordinario di “Broadway Celebration” e “STARS a Pop Rock Celebration” Palco5 presenta uno spettacolo ancora una volta prodotto da Marco Caselle e Alex Negro con la straordinaria regia di Melina Pellicano (ormai conosciuta per aver firmato musical di successo come “A Christmas Carol” e “Il Principe Ranocchio”) e la collaborazione della Compagnia BIT e del Sunshine Gospel Choir.

Sul palco, fantasmi, loschi individui e strani personaggi comici e grotteschi faranno letteralmente morire il pubblico dalla paura e dalle risate!

“Il format dei nostri “Celebration” ha sempre un grande impatto e il pubblico italiano lo acclama ad ogni appuntamento”, raccontano i due direttori artistici Marco Caselle e Alex Negro, “questa è la terza sfida che vogliamo affrontare già da tempo, prima che la pandemia ci costringesse a fermarci. Non è semplice gestire più di 100 artisti sul palco, ma l’entusiasmo che abbiamo in scena arriva alla platea con un’energia incredibile. Un’energia che contagia anche noi spingendoci ad andare sempre oltre rischiando imprenditorialmente sulla nostra pelle certi di poter contare su un prodotto di alto livello. Il pubblico ha voglia di emozionarsi, di cantare, ballare e distrarsi da questo periodo così difficile. Il tema di Halloween ci ha suggerito un nuovo repertorio, molto intenso e allo stesso tempo divertente, unendo colori, costumi, luci e personaggi che tutti noi conosciamo dal mondo del cinema, del teatro e della TV. Ci piace stupire ad ogni nuovo sfida e speriamo di riuscirci anche questa volta”.

A dirigere il coro, in via eccezionale, il M° Alex Negro, ma ci saranno anche ospiti e amici speciali sul palco. Tra loro l’eclettico Umberto Scida, il capocomico più conosciuto d’Italia che presenta la serata.

Biglietti da 18 a 27 euro (+ diritti di prevendita) disponibili sui circuiti TicketOne e Vivaticket.

INFO: Venaria, Teatro Concordia, 31 ottobre ore 19 e replica alle 22