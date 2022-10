Italvolt, a Scarmagno un nuovo passo avanti per la gigafactory: arriva un manager di Bosch

Italvolt S.p.A., la società che sta costruendo a Scarmagno una Gigafactory da 45 GWh, annuncia oggi la nomina di un nuovo membro del proprio Board, Joerg Klingler, Senior Vice President del Gruppo Bosch, con effetto immediato.

Joerg Klingler è un leader esperto, con una profonda conoscenza dei processi di produzione, di progettazione e di sviluppo degli impianti di elettronica automobilistica. Nel corso della propria carriera ha supervisionato lo sviluppo dei complessi elettronici di Bosch a livello globale. Attualmente è responsabile della produzione aziendale del Gruppo Bosch, compresi gli investimenti globali e la pianificazione delle sedi, i sistemi e i servizi di produzione e la digitalizzazione degli stabilimenti Bosch in tutto il mondo.

Klingler, con oltre 20 anni di esperienza nel settore, entra in Italvolt in un momento cruciale per la società, dove comincia ad avanzare lo sviluppo del progetto. La decisione di Klingler di entrare a far parte di Italvolt è un'ulteriore conferma della solidità del progetto e delle ambizioni di Italvolt di realizzare una catena di fornitura di batterie agli ioni di litio affidabile e localizzata per il mercato europeo. Questo importante avanzamento nel progetto segue il recente annuncio della collaborazione tra Italvolt e Politecnico di Milano finalizzata a creare il primo processo di sviluppo di batterie "a ciclo chiuso" in Italia e a mappare le catene di fornitura per sostenere Italvolt nell’approvvigionamento di materie prime da fonti primarie da utilizzare nella propria Gigafactory.

Lars Carlstrom, fondatore e CEO di Italvolt, ha dichiarato: "Joerg ha contribuito a rispondere ad alcune delle sfide più urgenti e complesse nella creazione dell'industria della mobilità elettrica con soluzioni produttive all'avanguardia. La sua visione e la sua esperienza saranno preziose per la crescita del nostro business. Italvolt continua a rafforzare il proprio team senior per realizzare un futuro sostenibile e moderno per i veicoli elettrici in Italia e in tutta Europa".