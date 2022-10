Professioni emergenti e moderne, ecco le 4 più in voga

Il mondo del lavoro sta dando molto filo da torcere ai giovani, ma questi ultimi, capaci ed in gamba sotto ogni punto di vista, sanno reinventarsi e sfruttare la modernità per dare vita a nuove figure professionali, dedite anche a esplorare alcune aree d’investimento per poter guadagnare soldi online. Abbiamo selezionato quattro delle professioni moderne oggi più in voga di cui parleremo nei prossimi paragrafi.

Il community Manager

Il mondo ormai converge nel digitale, per cui non potevamo prendere in considerazione un lavoro che sta prendendo quota negli ultimi tempi. Si tratta del community manager, ovvero un professionista che ha la mansione di moderare, amministrare, gestire e coordinare le community presenti sul web. Passa al vaglio i commenti lasciati dagli utenti, tiene sotto controllo le discussioni nelle stanze e ne apre delle nuove per stimolare sempre più nuovi approcci. Tra le sue skills, ricordiamo la capacità di scrittura e quella organizzativa.

Il business Intelligence Analyst

Chi possiede una propria attività sa bene che per nuovi stimoli e guadagni sempre più elevati, occorre migliorare i processi aziendali. A permettere tutto ciò è il business intelligence analyst, ovvero un professionista che esamina e valuta l’attività aziendale nell’insieme, al fine di individuare i punti di forza e le eventuali falle. Così facendo elabora delle strategie, da porre in essere sia nel breve che nel lungo termine, per consentire un incremento produttivo ed economico al business di riferimento. Interviene nel campo logistico, nel campo delle risorse umane, nel campo della finance e in quella della supply chain. Le sue soluzioni devono essere logiche, astute ma anche semplici da porre in essere, perché il solo obiettivo è migliorare l’attività.

Il digital PR

Ormai il modo di fare public relation è cambiato, per cui sono nati nuovi ruoli nel campo del digitale. Ecco dunque che si parla di digital PR, un professionista che si approccia ad altri professionisti del web come social media manager, blogger, influencer, giornalisti. Tratta con questi ultimi allo scopo di dare loro informazioni su un bene, su un servizio, su un evento, che deve promuovere. Per svolgere il suo lavoro deve saper usare i social, quantomeno le piattaforme più in voga, e deve avere delle ottime doti relazionali.

Il digital Strategist

Il digital strategist è un altro professionista che sfrutta il web per svolgere le sue funzioni. Il suo obiettivo è mettere in piedi delle strategie per promuovere un bene, un prodotto o un servizio sulla rete, nel rispetto delle richieste del suo cliente e del budget che quest’ultimo ha a sua disposizione. Dopo che un’azienda si rivolge ad un digital strategist, quest’ultimo analizzerà il web per capire come inserire al suo interno la promozione dei prodotti posti in essere dall’azienda. Ovviamente per fare ciò deve studiare il brand, i suoi concorrenti e farsi coadiuvare da altri professionisti (come il digital PR) per portare sul web la sua strategia. Ci vuole occhio clinico, cura per i particolari, capacità di risolvere i problemi e di bypassare gli ostacoli. Il digital strategist è la chiave per le aziende che mirano a conquistare clienti usando le moderne tecnologie.