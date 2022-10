In arrivo oltre due milioni di euro dalla Regione per progetti nel Pinerolese

Sette milioni di euro per 12 progetti del Torinese. Oltre due milioni arriveranno nel Pinerolese.

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha sottoscritto 12 accordi di programma con 11 Comuni e con l’Unione montana del Pinerolese per finanziare una serie di progetti già a livello di definitivo e con un contributo stanziato dai Comuni coinvolti e dall’Unione.

Nel Pinerolese ne beneficerà Pinasca per il completamento e il miglioramento dell’area mercatale di piazza Imi e la realizzazione di un nuovo parcheggio (176.000 euro più un cofinanziamento del Comune di 44.000 euro), Villafranca Piemonte per l’efficientamento energetico della scuola primaria (1.200.000 euro più un cofinanziamento di 300.000 euro) e l’Unione della Val Pellice per il progetto UpSlowTour (1.000.000 di euro più un cofinanziamento di 460.000).

Gli altri Comuni beneficiari sono Buttigliera Alta, Frassinetto, Oglianico, San Giorgio Canavese, Traversella, San Gillio, Ciriè, Bruino e Mappano.