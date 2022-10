Una serata di magia per allietare i soci del Rotary Club Settimo Torinese

Una serata di magia per allietare i soci del Rotary Club Settimo

Una bella serata, introdotta dalle note dell'Inno di Mameli, quella andata in scena ieri a Settimo, organizzata dalla locale sezione del Rotary. Una serata di magia, per spalancare le porte al paranormale e al metafisico, come ha spiegato il presidente Tommaso Capello.

Dopo il ringraziamento a tutti i presenti, è stato il momento di introdurre gli ospiti della serata, che ha avuto come protagonisti il mago Flipper, il mago Tony Martella, il mago Diesel e infine il circolo magico Bartolomeo Bosco.

Tra giochi, battute ed un pò di magia, scherzando anche sui pianeti da cui arrivavano i protagonisti della serata, il divertimento per tutti è stato assicurato.